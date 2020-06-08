En son nerede deprem oldu? 8 Haziran Kandilli son depremler listesi

Günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konulardan biri de depremler oldu. Türkiye’nin farklı bölgelerinden deprem haberleri geliyor. Gün içerisinde yaşanan depremler anlık olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. İşte, ülkemizde meydana gelen en son depremler hakkında tüm ayrıntılar...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.06.08 06:44:44 35.5875 26.7310 8.8 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2020.06.08 05:42:35 40.5222 35.9418 9.0 -.- 2.3 -.- ARDICLAR-(AMASYA) İlksel

2020.06.08 05:08:02 35.5935 26.7368 8.5 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2020.06.08 04:29:43 38.4298 39.1048 10.8 -.- 1.0 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.06.08 04:23:23 39.3007 37.0180 10.8 -.- 2.5 -.- ACIYURT-ULAS (SIVAS) İlksel

2020.06.08 04:04:51 36.5737 26.8370 10.7 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2020.06.08 03:43:03 36.5765 28.4912 47.1 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel

2020.06.08 03:28:54 39.2718 37.0100 12.5 -.- 1.4 -.- ACIYURT-ULAS (SIVAS) İlksel

2020.06.08 03:25:28 39.2868 37.0273 16.4 -.- 1.5 -.- ACIYURT-ULAS (SIVAS) İlksel

2020.06.08 03:17:02 38.5448 39.2005 13.3 -.- 1.3 -.- BALLICA-(ELAZIG) İlksel

2020.06.08 02:53:07 36.2818 29.0465 10.5 -.- 1.7 -.- DODURGA-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2020.06.08 02:41:04 38.7468 31.1798 8.5 -.- 2.5 -.- DEREKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) İlksel

2020.06.08 02:23:27 38.9517 27.8437 13.8 -.- 1.0 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.06.08 01:28:59 39.5133 26.1542 9.6 -.- 2.6 -.- KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2020.06.08 00:32:43 43.0977 26.0108 5.0 -.- 2.9 -.- BULGARISTAN İlksel

2020.06.07 23:57:50 36.9772 28.0992 5.0 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.06.07 23:55:03 39.6502 38.3893 5.0 -.- 1.8 -.- YILMAZ-ILIC (ERZINCAN) İlksel

2020.06.07 22:25:04 36.9188 27.5750 5.8 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.06.07 22:19:26 40.8428 28.2823 9.5 -.- 1.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel