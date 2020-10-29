En son nerede deprem oldu? 29 Ekim 2020 Kandilli son depremler listesi

Günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konulardan biri de depremler oldu. Türkiye’nin farklı bölgelerinden deprem haberleri geliyor. Gün içerisinde yaşanan depremler anlık olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. İşte, 29 Ekim Perşembe günü ülkemizde meydana gelen en son depremler hakkında ayrıntılar...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.10.29 05:23:17 35.6223 26.8858 13.7 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2020.10.29 04:36:40 38.1493 38.7598 1.0 -.- 1.6 -.- GOKCELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.10.29 04:23:03 40.5818 27.6077 6.5 -.- 1.9 -.- GUNDOGDU-MARMARA (BALIKESIR) İlksel

2020.10.29 03:01:12 38.9905 27.8672 6.5 -.- 2.3 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.10.29 02:53:41 40.3737 27.1703 7.0 -.- 1.8 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2020.10.29 02:00:21 39.8430 42.8485 11.1 -.- 1.9 -.- TOPRAKKALE-ELESKIRT (AGRI) İlksel

2020.10.29 00:04:59 38.8257 43.2872 12.9 -.- 2.2 -.- HALKALI-(VAN) İlksel

2020.10.28 20:34:53 36.5330 29.0917 5.0 -.- 2.2 -.- KAYAKOY-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2020.10.28 19:51:22 38.2112 39.2020 14.8 -.- 1.6 -.- HINDIBABA-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel

2020.10.28 16:55:44 38.0080 38.6220 5.0 -.- 3.1 3.2 SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2020.10.28 14:18:56 37.4240 42.3727 5.0 -.- 2.0 -.- TOPTEPE-(SIRNAK) İlksel

2020.10.28 13:29:16 39.8872 31.7052 5.0 -.- 2.0 -.- NARLI-MIHALICCIK (ESKISEHIR) İlksel

2020.10.28 13:27:55 39.0848 28.0910 5.5 -.- 1.7 -.- KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.10.28 13:02:14 36.1575 33.5550 0.0 -.- 0.9 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel

2020.10.28 12:35:18 39.8905 28.8872 0.0 -.- 1.3 -.- IKIZOLUK-ORHANELI (BURSA) İlksel

2020.10.28 12:16:12 39.8912 40.2442 5.0 -.- 4.3 4.4 ALTINKAYA-TERCAN (ERZINCAN) REVIZE01 (2020.10.28 12:16:13)

2020.10.28 12:12:30 39.6073 25.9982 2.2 -.- 2.2 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2020.10.28 11:57:41 38.3818 30.7228 7.3 -.- 1.6 -.- GOCEN-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel

2020.10.28 11:56:16 37.1773 37.1005 0.0 -.- 1.8 -.- YAMACOBA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel