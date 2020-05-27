En son nerede deprem oldu? 27 Mayıs Kandilli son depremler listesi

Akdeniz'de 4 ve 4,9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de saat 03.40'ta 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 6,96 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 269 ila 274 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi. Saat 04.09'da ise 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 6,05 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 290 ila 295 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi. İşte, ülkemizde meydana gelen son depremlerin listesi...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.05.27 07:18:41 35.5658 26.7487 8.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2020.05.27 07:12:12 35.3132 26.8665 8.4 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.27 07:09:23 35.2617 26.9710 11.4 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.27 07:06:36 35.6087 26.6737 2.2 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel

2020.05.27 06:57:50 35.6608 26.8777 6.1 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2020.05.27 06:28:35 35.5612 26.8013 9.6 -.- 3.4 3.5 AKDENIZ İlksel

2020.05.27 06:16:34 35.5325 26.7527 5.7 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2020.05.27 06:09:58 37.4918 30.6058 10.2 -.- 1.3 -.- BELOREN-BUCAK (BURDUR) İlksel

2020.05.27 05:58:32 35.6898 35.5663 9.7 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel

2020.05.27 05:34:40 35.5637 26.7367 5.0 -.- 3.7 3.9 AKDENIZ İlksel

2020.05.27 05:29:35 35.5077 26.7650 4.4 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2020.05.27 05:11:32 34.2960 25.6645 9.6 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.27 04:53:43 35.5468 26.7598 7.1 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2020.05.27 04:31:49 35.5588 26.7343 8.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2020.05.27 04:28:15 35.3945 26.8057 17.4 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.27 04:24:49 34.4595 25.7345 24.7 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.27 04:13:37 35.4408 26.8257 7.5 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.27 04:09:53 34.2695 25.6997 9.0 -.- 4.8 5.1 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.27 04:00:51 35.5082 26.7663 7.6 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2020.05.27 03:54:06 35.4118 26.8280 11.1 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.27 03:50:23 35.5147 26.7435 2.1 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2020.05.27 03:47:04 35.5788 26.7568 3.6 -.- 3.5 3.5 AKDENIZ İlksel

2020.05.27 03:40:30 34.1507 25.6325 6.0 -.- 3.5 3.7 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.27 02:55:51 35.5933 26.7770 6.2 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2020.05.27 02:50:36 35.5550 26.7533 6.3 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel

2020.05.27 02:45:13 36.2638 29.9142 22.2 -.- 1.4 -.- GURSES-DEMRE (ANTALYA) İlksel

2020.05.27 02:43:51 35.5660 26.7533 8.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2020.05.27 01:41:13 38.8252 43.5308 5.0 -.- 2.3 -.- BAGDASAN-(VAN) İlksel

2020.05.27 01:23:01 35.1297 27.9682 8.5 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2020.05.27 01:18:17 34.0030 25.7508 10.9 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.27 01:10:58 34.3148 25.6348 14.5 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.27 00:28:02 40.6350 35.4140 5.8 -.- 1.9 -.- YAYLACIK-MERZIFON (AMASYA) İlksel

2020.05.27 00:22:48 35.1412 27.9620 31.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2020.05.26 23:48:29 35.4870 26.7820 14.2 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.26 22:50:59 37.3210 36.2565 14.7 -.- 1.6 -.- BAHADIRLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2020.05.26 22:38:54 40.1278 31.7652 8.3 -.- 2.0 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel