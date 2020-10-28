En son nerede deprem oldu? 27 Ekim Kandilli son dakika depremler listesi

Son depremler listesi aracılığıyla Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı verileri öğrenmek isteyen pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Öte yandan son olarak, Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 05.04'de Çubuk ilçesinde 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. İşte, 27 Ekim 2020 en son depremler listesi...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2020.10.28 06:24:11 37.9777 38.4770 5.0 -.- 2.0 -.- HASANLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2020.10.28 06:18:10 40.6207 29.2232 20.1 -.- 1.1 -.- KADIKOY-(YALOVA) İlksel

2020.10.28 06:12:20 39.9485 39.7928 10.6 -.- 2.3 -.- DAMLICA-DEMIROZU (BAYBURT) İlksel

2020.10.28 06:09:29 39.1385 41.6907 15.0 -.- 1.6 -.- UNALDI-VARTO (MUS) İlksel

2020.10.28 06:08:43 38.8155 26.4397 12.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.10.28 05:50:06 39.1342 29.0207 10.2 -.- 1.3 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2020.10.28 05:40:45 39.1448 29.0645 8.0 -.- 1.8 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2020.10.28 05:37:41 36.9195 29.3040 21.1 -.- 0.9 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel

2020.10.28 05:04:36 40.5212 32.9562 5.0 -.- 3.6 3.8 TUTMACBAYINDIR-ORTA (CANKIRI) İlksel

2020.10.28 04:59:17 37.9718 27.2832 9.3 -.- 1.4 -.- ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR) İlksel

2020.10.28 04:57:28 38.9978 27.8338 1.8 -.- 1.3 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.10.28 04:49:10 39.5717 26.1345 10.5 -.- 1.5 -.- TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2020.10.28 04:39:56 35.8598 36.4502 16.3 -.- 3.3 -.- SURIYE İlksel

2020.10.28 04:21:10 37.8835 27.5077 19.2 -.- 1.5 -.- ORTAKLAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2020.10.28 04:14:47 37.8688 29.0697 25.5 -.- 1.6 -.- CELTIKCI-(DENIZLI) İlksel

2020.10.28 03:41:20 34.5477 25.4357 18.4 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.10.28 03:40:05 37.9420 27.3230 10.4 -.- 1.6 -.- SELCUK (IZMIR) İlksel

2020.10.28 03:18:09 39.0088 27.8778 16.3 -.- 1.4 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.10.28 01:46:56 36.3145 28.7877 22.2 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel

2020.10.28 01:33:31 36.8940 27.3753 16.0 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.10.28 00:55:29 38.8157 27.0318 15.6 -.- 1.8 -.- CALTILIDERE-ALIAGA (IZMIR) İlksel

2020.10.27 23:05:12 34.8562 31.9628 3.7 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2020.10.27 22:45:40 38.1692 27.1697 5.0 -.- 2.4 -.- CILEME-MENDERES (IZMIR) İlksel

2020.10.27 21:00:40 38.4523 27.9877 8.6 -.- 1.4 -.- BASLIOGLU-SALIHLI (MANISA) İlksel

2020.10.27 17:14:19 38.9870 27.8510 6.0 -.- 3.3 3.1 KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2020.10.27 17:14:19)

2020.10.27 17:04:22 38.7412 39.6258 7.8 -.- 2.9 -.- EKINBAGI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel