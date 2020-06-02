En son nerede deprem oldu? 2 Haziran Kandilli son depremler listesi
2 Haziran 2020 tarihinde meydana gelen son depremler hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Yurdun bazı bölgelerinde meydana gelen depremleri anlık olarak yayımlayan Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve yakın çevresinde yaşanan gelen son depremlere yer verdi. Peki, en son nerede deprem oldu?
Yurdun birçok kesiminde meydana gelen sarsıntıları anlık olarak yayımlayan Kandilli Rasathanesi, son depremler listesini yayımladı. İşte, 2 Haziran Kandilli son depremler listesi...
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.06.02 11:49:16 37.2123 28.2185 0.0 -.- 1.7 -.- KAFACA-(MUGLA) İlksel
2020.06.02 11:27:02 38.9038 43.2892 20.9 -.- 2.6 -.- HALKALI-(VAN) İlksel
2020.06.02 11:13:51 38.8845 43.5253 1.7 -.- 3.1 3.2 ERMISLER-(VAN) İlksel
2020.06.02 11:09:16 37.9963 38.2170 7.9 -.- 2.4 -.- MESTAN-(ADIYAMAN) İlksel
2020.06.02 07:55:24 37.0745 28.5833 14.2 -.- 1.4 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2020.06.02 05:31:56 35.5053 26.7845 9.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2020.06.02 05:09:40 38.0998 38.0040 8.6 -.- 1.2 -.- GUROBASI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2020.06.02 04:54:18 35.1145 27.7618 29.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2020.06.02 04:35:48 36.1018 28.4578 57.2 -.- 3.2 -.- AKDENIZ İlksel
2020.06.02 02:51:35 34.0238 25.5748 64.6 -.- 3.4 3.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.06.02 02:33:32 38.5015 39.2968 12.0 -.- 2.0 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.06.02 02:31:49 38.5337 39.3630 8.9 -.- 2.6 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel
2020.06.02 02:22:13 35.5478 26.7193 5.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2020.06.02 02:15:43 35.2465 26.9550 14.4 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.06.02 01:37:40 37.1508 28.5942 3.9 -.- 1.4 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2020.06.02 01:03:00 37.8840 30.6485 5.0 -.- 1.6 -.- BAYAT-ATABEY (ISPARTA) İlksel
2020.06.02 00:55:31 38.4297 39.2288 5.0 -.- 2.2 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.06.01 23:56:11 35.2770 27.9543 10.2 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
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