En son nerede deprem oldu? 10 Ağustos 2020 Kandilli son depremler listesi
Yeni günün başlamasıyla birlikte çeşitli büyüklüklerde deprem haberleri gelmeye devam ediyor. İkamet ettikleri şehirlerde deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar Kandilli Rasathanesi'nin açıklamalarına odaklanıyor. Peki, En son nerede deprem oldu? İşte, 10 Ağustos 2020 Kandilli son depremler listesi...
Meydana gelen son depremlerin ardından birçok vatandaş, Kandilli Rasathanesinin yayımladığı son depremler listesini sorgulamaya başlıyor. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan Kandilli, son depremler listesine vatandaşların erişimini sağlıyor. İşte, en son meydana gelen depremlere dair son veriler...
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.08.10 07:29:21 37.4275 35.8748 7.4 -.- 3.6 3.6 COBANPINARI-KOZAN (ADANA) İlksel
2020.08.10 05:07:55 40.4847 22.8125 18.0 -.- 4.2 4.3 YUNANISTAN İlksel
2020.08.10 04:53:34 35.0622 26.4237 13.8 -.- 3.6 3.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.08.10 04:18:52 38.4323 39.3032 9.4 -.- 1.6 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.08.10 03:51:39 38.4178 39.1795 9.7 -.- 1.4 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.08.10 03:45:26 35.7787 28.2105 2.1 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2020.08.10 03:28:08 38.8560 27.1540 4.6 -.- 1.6 -.- HACIOMERLI-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2020.08.10 03:19:10 36.9972 44.6468 5.0 -.- 3.3 3.3 IRAK REVIZE01 (2020.08.10 03:19:10)
2020.08.10 02:19:36 38.4057 39.3098 8.7 -.- 1.8 -.- YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.08.10 01:49:26 38.4140 39.1562 4.6 -.- 1.9 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.08.10 00:40:02 40.8452 28.2970 6.2 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2020.08.10 00:33:47 38.0845 42.6068 6.8 -.- 2.0 -.- SURUCULER-HIZAN (BITLIS) İlksel
2020.08.09 23:14:35 39.5593 26.1813 1.6 -.- 1.9 -.- TASAGIL-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2020.08.09 22:10:31 38.4008 39.2240 4.2 -.- 2.2 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.08.09 21:32:54 37.8775 29.6110 7.3 -.- 2.4 -.- ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2020.08.09 21:06:11 36.8713 27.0523 18.1 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2020.08.09 21:04:37 39.6408 24.7765 18.7 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.08.09 20:46:02 40.9100 43.2882 10.2 -.- 2.4 -.- GONULALAN-ARPACAY (KARS) İlksel
2020.08.09 20:42:57 39.3625 40.3992 5.0 -.- 2.3 -.- CEVIZLI-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2020.08.09 20:30:16 39.4912 26.2573 3.7 -.- 1.9 -.- KURUOBA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
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