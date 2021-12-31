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En son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte 31 Aralık Kandilli son depremler listesi

#Deprem#Kandilli Deprem#Son Depremler
En son ne zaman ve nerede deprem oldu İşte 31 Aralık Kandilli son depremler listesi

Türkiye son dakika depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından güncelleniyor. Ülkemizin çeşitli bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Deprem sarsıntılarının olması ile birlikte de civar bölgelerde ikamet eden vatandaşların depreme dair araştırmaları hız kazanıyor. Vatandaşlar, 'deprem mi oldu?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 31 Aralık 2021 son depremler listesi...

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Ülkemizde meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Depremlerin merkez üsleri ile şiddetleri Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresinden anlık olarak yayınlanıyor. İşte, 31 Aralık son dakika deprem bilgisi...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.12.31 02:53:17 36.5617 25.7402 1.7 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.12.31 02:24:02 40.7903 31.5227 3.0 -.- 2.6 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2021.12.31 00:55:02 34.8608 23.4808 20.1 -.- 4.0 3.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.31 00:31:31 39.9477 45.3613 5.0 -.- 2.5 -.- ERMENISTAN İlksel
2021.12.31 00:23:14 40.5645 42.3820 17.3 -.- 1.3 -.- SENKAYA (ERZURUM) İlksel
2021.12.30 23:04:02 41.4835 44.1350 28.7 -.- 3.5 -.- GURCISTAN İlksel
2021.12.30 22:44:47 40.5908 28.1715 3.3 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2021.12.30 22:39:53 40.0308 41.0213 12.7 -.- 1.3 -.- OCAK-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel
2021.12.30 22:32:37 40.7548 31.4717 7.6 -.- 1.6 -.- ELMALIK-(BOLU) İlksel
2021.12.30 22:17:56 40.6583 29.0950 10.4 -.- 1.1 -.- CINARCIK (YALOVA) İlksel
2021.12.30 21:51:26 37.8693 26.9555 2.9 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.30 21:36:27 38.3327 38.9573 10.7 -.- 1.6 -.- TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.12.30 20:51:53 38.3743 39.1675 22.1 -.- 1.6 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.12.30 20:23:58 39.2788 28.2503 7.4 -.- 3.3 3.2 YOLCUPINAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2021.12.30 19:18:15 39.5597 35.8972 5.5 -.- 1.6 -.- BASCATAK-AKDAGMADENI (YOZGAT) İlksel
2021.12.30 19:12:14 39.9422 39.7263 11.8 -.- 1.8 -.- OBALAR-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel

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#Deprem#Kandilli Deprem#Son Depremler

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