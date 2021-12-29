En son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte 29 Aralık Kandilli son depremler listesi

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"Deprem mi oldu?" sorusu ile meydana gelen son depremler hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden anlık olarak görüntülenebiliyor. İşte, 29 Aralık 2021 tarihli son depremler listesi...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.12.29 07:06:28 37.9068 27.6352 9.2 -.- 1.4 -.- ALANGULLU-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2021.12.29 06:58:27 37.0732 28.3805 3.1 -.- 2.5 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

2021.12.29 06:49:46 39.0848 29.1405 7.6 -.- 2.1 -.- YAGMURLAR-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2021.12.29 06:17:15 39.0600 27.1720 9.9 -.- 1.5 -.- ARMAGANLAR-BERGAMA (IZMIR) İlksel

2021.12.29 06:13:13 37.2213 28.0652 16.6 -.- 1.4 -.- CUKUROZ-YATAGAN (MUGLA) İlksel

2021.12.29 04:38:22 36.4538 28.9975 13.6 -.- 1.3 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2021.12.29 04:13:02 39.8640 38.6802 12.5 -.- 1.9 -.- KIRIKTAS-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel

2021.12.29 03:17:31 35.6552 33.8157 5.2 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2021.12.29 01:57:49 40.1490 31.6533 5.0 -.- 1.6 -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel

2021.12.29 00:57:46 40.5120 23.1153 15.7 -.- 3.5 3.6 YUNANISTAN İlksel

2021.12.29 00:48:51 38.3202 38.8403 10.7 -.- 1.9 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.12.29 00:29:16 35.1338 26.9040 5.0 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2021.12.29 00:07:51 36.3780 29.4612 17.3 -.- 1.0 -.- CAMLIOVA-KAS (ANTALYA) İlksel

2021.12.28 22:47:55 39.3397 32.2687 5.0 -.- 1.5 -.- SABANCA-POLATLI (ANKARA) İlksel

2021.12.28 21:36:09 38.2450 33.4392 14.6 -.- 0.9 -.- ESMEKAYA-ESKIL (AKSARAY) İlksel

2021.12.28 21:22:57 39.0075 27.8772 10.0 -.- 1.6 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2021.12.28 21:12:47 40.1080 40.8632 10.5 -.- 2.2 -.- YUKARICANOREN-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel

2021.12.28 20:11:53 36.9875 35.4958 20.0 -.- 1.2 -.- HASANBEYLI-SARICAM (ADANA) İlksel

2021.12.28 20:05:17 37.0267 35.6335 22.9 -.- 1.4 -.- UNLUCE-SARICAM (ADANA) İlksel

2021.12.28 20:02:53 39.8647 41.7868 5.0 -.- 1.5 -.- TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM) İlksel