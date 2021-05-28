En son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte 28 Mayıs Kandilli son depremler listesi
Meydana gelen son depremlerin ardından birçok vatandaş, Kandilli Rasathanesinin yayımladığı son depremler listesini sorgulamaya başlıyor. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan Kandilli, son depremler listesine vatandaşların erişimini sağlıyor. İşte, 28 Mayıs'a ilişkin son dakika depremler...
Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de meydana gelen depremlerin anlık merkez üssü ve şiddetini resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıyor. İşte, 28 Mayıs 2021'de Türkiye'de yaşanan son depremlerin anlık listesi...
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.05.28 08:42:47 36.9998 27.9488 5.0 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.05.28 07:44:22 37.0407 27.9588 8.6 -.- 2.0 -.- OREN-MILAS (MUGLA) İlksel
2021.05.28 06:33:55 37.9383 27.1047 8.3 -.- 3.2 3.2 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.28 06:10:57 37.0312 28.0162 18.5 -.- 1.4 -.- ALATEPE-MILAS (MUGLA) İlksel
2021.05.28 06:07:51 37.0060 27.8988 9.3 -.- 1.5 -.- TURKEVLERI-MILAS (MUGLA) İlksel
2021.05.28 04:40:19 35.4547 26.6852 4.5 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.05.28 03:16:35 35.3795 27.6402 61.6 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.05.28 03:01:32 37.0452 27.9668 7.2 -.- 1.7 -.- OREN-MILAS (MUGLA) İlksel
2021.05.28 02:59:55 37.0458 27.9740 17.0 -.- 1.6 -.- OREN-MILAS (MUGLA) İlksel
2021.05.28 02:17:43 37.8832 27.2263 14.5 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.28 02:12:12 37.0380 27.9703 12.3 -.- 1.7 -.- OREN-MILAS (MUGLA) İlksel
2021.05.28 02:01:42 35.3868 26.7468 4.4 -.- 1.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.05.28 01:57:00 35.4473 26.7018 9.2 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.05.28 01:42:01 37.0152 27.8685 24.5 -.- 1.2 -.- TURKEVLERI-MILAS (MUGLA) İlksel
2021.05.28 01:31:43 37.0453 28.0247 15.4 -.- 0.9 -.- ALATEPE-MILAS (MUGLA) İlksel
2021.05.28 01:24:49 37.0492 27.9295 6.9 -.- 2.6 -.- CAMLICA-MILAS (MUGLA) İlksel
2021.05.28 01:13:12 37.0182 27.9583 14.0 -.- 1.6 -.- OREN-MILAS (MUGLA) İlksel
2021.05.28 01:07:23 37.0217 27.9083 14.3 -.- 1.6 -.- TURKEVLERI-MILAS (MUGLA) İlksel
2021.05.28 01:06:32 38.7958 26.6353 5.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.05.28 00:45:04 38.5282 39.3077 5.0 -.- 1.7 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel
2021.05.28 00:23:53 37.0170 27.9413 6.7 -.- 1.9 -.- OREN-MILAS (MUGLA) İlksel
2021.05.27 23:52:20 37.0758 27.9903 16.0 -.- 1.5 -.- KALEM-MILAS (MUGLA) İlksel
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