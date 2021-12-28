En son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte 28 Aralık Kandilli son dakika depremler listesi

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Ülkemizde meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Depremlerin merkez üsleri ile şiddetleri Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresinden anlık olarak yayınlanıyor. İşte, 28 Aralık son dakika deprem bilgisi...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.12.28 07:29:09 35.8285 27.3967 10.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2021.12.28 06:59:00 39.7913 41.8173 14.0 -.- 1.3 -.- YEMLIK-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

2021.12.28 06:27:05 38.3217 38.8420 7.6 -.- 1.8 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.12.28 05:51:34 37.0787 28.3717 11.1 -.- 1.3 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

2021.12.28 05:35:58 35.1880 26.8202 5.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.12.28 03:29:55 37.6808 25.9283 24.9 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.12.28 03:10:41 37.6662 26.0412 6.7 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.12.28 02:50:25 40.2215 31.8485 5.0 -.- 2.1 -.- BASOREN-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2021.12.28 02:49:22 37.6877 44.7650 1.8 -.- 2.8 -.- ESENDERE-YUKSEKOVA (HAKKARI) İlksel

2021.12.28 02:38:14 37.3613 29.3842 13.1 -.- 1.3 -.- KOKE-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2021.12.28 02:15:32 35.0802 26.8818 5.0 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2021.12.28 02:06:46 39.4333 40.3772 5.5 -.- 1.9 -.- GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL) İlksel

2021.12.28 01:16:22 38.8512 39.4592 5.0 -.- 2.1 -.- YUKARIKAYABASI-PERTEK (TUNCELI) İlksel

2021.12.28 01:14:12 35.0948 27.0510 1.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2021.12.28 01:13:38 38.4028 38.8223 5.5 -.- 2.0 -.- GULENKOY-KALE (MALATYA) İlksel

2021.12.28 00:33:20 37.3638 34.9995 7.0 -.- 0.6 -.- GILDIRLI-KARAISALI (ADANA) İlksel

2021.12.27 23:55:05 40.5845 30.5722 11.7 -.- 1.8 -.- AHMEDIYE-KARAPURCEK (SAKARYA) İlksel

2021.12.27 23:51:52 37.0165 27.2488 24.2 -.- 1.4 -.- TURGUTREIS-BODRUM (MUGLA) İlksel

2021.12.27 23:19:58 37.5838 28.7102 5.3 -.- 2.2 -.- KIRKOY-KALE (DENIZLI) İlksel

2021.12.27 23:08:19 38.6507 31.0617 5.4 -.- 2.5 -.- YESILYURT-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel