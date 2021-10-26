En son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte 26 Ekim Kandilli son dakika depremler listesi

Ülkemizde meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Depremlerin merkez üsleri ile şiddetleri Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresinden anlık olarak yayınlanıyor. İşte, 26 Ekim son dakika deprem bilgisi...
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.10.26 06:45:06 38.5915 30.6592 5.0 -.- 1.9 -.- EFE-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.10.26 05:46:40 37.1718 28.7037 7.9 -.- 2.0 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2021.10.26 05:15:53 38.5772 31.6345 13.6 -.- 1.6 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2021.10.26 05:07:27 39.0057 44.2692 19.2 -.- 1.6 -.- BAYDOGAN-CALDIRAN (VAN) İlksel
2021.10.26 05:04:27 38.0313 26.1358 2.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.10.26 03:59:56 36.3583 27.2202 10.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.26 03:46:18 38.5755 31.6642 11.4 -.- 1.5 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2021.10.26 02:28:26 35.1587 25.3138 7.8 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.26 02:25:45 35.0920 25.1723 5.4 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.26 00:51:01 39.0810 26.4455 5.6 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.26 00:42:59 39.0897 27.8643 7.1 -.- 1.8 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2021.10.25 23:52:21 35.1035 25.2012 5.1 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.25 23:42:21 37.8208 26.9173 4.9 -.- 1.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.25 23:11:37 35.3082 25.2753 15.2 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.25 22:41:36 35.2957 25.3072 6.3 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.25 22:00:14 36.3803 27.1017 6.4 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.25 21:37:52 35.1197 25.2457 5.4 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.25 21:21:12 35.4705 25.1960 4.6 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.25 21:18:25 35.1142 25.3017 9.1 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.25 21:09:25 42.6425 43.2173 5.0 -.- 2.7 -.- GURCISTAN İlksel
2021.10.25 20:55:46 37.8187 26.9453 4.1 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.25 20:46:10 37.4345 30.4002 3.4 -.- 2.2 -.- KESTEL-BUCAK (BURDUR) İlksel
2021.10.25 20:30:00 37.8882 29.5428 1.1 -.- 1.3 -.- BAKLANKUYUCAK-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
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