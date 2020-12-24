En son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte 24 Aralık Kandilli son depremler listesi
Meydana gelen son depremlerin ardından birçok vatandaş, Kandilli Rasathanesinin yayımladığı son depremler listesini sorgulamaya başlıyor. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan Kandilli, son depremler listesine vatandaşların erişimini sağlıyor. İşte, 24 Aralık Perşembe gününe ilişkin son dakika depremler...
Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de meydana gelen depremlerin anlık merkez üssü ve şiddetini resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıyor. İşte, 24 Aralık 2020'de Türkiye'de yaşanan son depremlerin anlık listesi...
Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.12.24 06:58:33 39.3910 40.2805 5.0 -.- 2.9 -.- SAMPASAKARADERBENDI-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
2020.12.24 05:59:05 37.7775 27.0318 26.3 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.24 05:55:32 37.9013 26.7620 6.2 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.12.24 05:38:02 37.8338 26.9872 5.4 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.24 05:19:10 39.1793 27.3575 5.5 -.- 1.8 -.- ZAGNOS-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2020.12.24 04:37:00 37.3147 36.2310 5.1 -.- 1.7 -.- KIZYUSUFLU-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2020.12.24 03:43:41 37.1435 36.9803 8.9 -.- 1.8 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2020.12.24 03:39:51 38.4283 44.3865 5.0 -.- 1.8 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2020.12.24 03:11:00 40.5692 27.9990 9.1 -.- 1.6 -.- KESTANELIK-ERDEK (BALIKESIR) İlksel
2020.12.24 03:08:49 37.9405 27.1120 5.4 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.24 02:58:38 37.9200 27.0783 5.3 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.24 02:53:42 37.9345 27.1110 7.7 -.- 3.2 3.0 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.24 02:29:00 36.4970 27.7795 10.5 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2020.12.24 01:46:34 39.0078 27.9015 8.0 -.- 1.6 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.12.24 01:34:27 39.0097 27.8785 6.5 -.- 2.0 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.12.24 00:47:06 36.4952 28.7158 12.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2020.12.24 00:45:20 36.5642 28.7453 15.1 -.- 1.3 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2020.12.24 00:28:27 36.5083 28.7260 9.8 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2020.12.24 00:20:49 36.5238 28.7093 16.9 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2020.12.24 00:20:03 37.7815 26.8180 12.6 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.24 00:14:48 36.5075 28.6750 15.3 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2020.12.24 00:13:42 36.5157 28.6877 14.0 -.- 3.8 3.7 AKDENIZ İlksel
2020.12.24 00:09:18 36.5405 28.6725 9.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2020.12.24 00:08:07 36.6515 28.5108 8.8 -.- 2.2 -.- DALYAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2020.12.24 00:07:15 36.5338 28.7005 12.2 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2020.12.24 00:06:55 37.8012 26.8475 15.5 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.24 00:03:31 36.5927 28.7225 8.4 -.- 1.8 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2020.12.24 00:01:39 37.8547 26.9500 3.0 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
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