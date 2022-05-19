En son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte 19 Mayıs Kandilli son depremler listesi

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"Deprem mi oldu?" sorusu ile meydana gelen son depremler hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden anlık olarak görüntülenebiliyor. İşte, 19 Mayıs 2022 tarihli son depremler listesi...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.05.19 07:20:12 37.0947 28.4762 3.0 -.- 1.4 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel

2022.05.19 06:34:42 36.9895 27.6568 7.2 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.05.19 06:08:10 34.1308 22.2067 74.9 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.05.19 06:03:35 37.6068 35.6018 5.2 -.- 2.0 -.- GOKGOZ-KOZAN (ADANA) İlksel

2022.05.19 05:28:10 36.2403 25.2975 23.7 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2022.05.19 04:31:23 40.0455 41.2912 8.0 -.- 1.5 -.- AKDAG-YAKUTIYE (ERZURUM) İlksel

2022.05.19 04:13:52 37.8075 27.0675 5.0 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.05.19 04:11:10 39.7293 42.1925 9.0 -.- 1.6 -.- KOYCEGIZ-KARAYAZI (ERZURUM) İlksel

2022.05.19 02:55:02 37.8542 27.3585 6.6 -.- 3.1 -.- YENIKOY-KUSADASI (AYDIN) İlksel

2022.05.19 02:19:29 40.0483 27.4265 8.4 -.- 2.0 -.- TABANKOY-YENICE (CANAKKALE) İlksel

2022.05.19 01:50:49 37.6402 35.6278 7.4 -.- 1.7 -.- KIZLARSEKISI-KOZAN (ADANA) İlksel

2022.05.19 00:51:25 36.9903 28.2327 8.0 -.- 1.7 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2022.05.18 23:16:30 36.9322 28.2670 2.3 -.- 1.3 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2022.05.18 22:14:13 38.4892 43.7810 9.9 -.- 1.6 -.- KARLIYAMAC-OZALP (VAN) İlksel

2022.05.18 20:21:39 36.5007 26.8112 124.2 -.- 4.1 -.- AKDENIZ İlksel

2022.05.18 19:29:09 38.1460 25.8095 13.2 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.05.18 18:03:58 36.7292 28.2318 70.3 -.- 2.3 -.- OSMANIYE-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2022.05.18 17:25:21 39.6905 23.2723 13.1 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.05.18 17:24:24 36.1503 33.5495 0.0 -.- 1.2 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel

2022.05.18 17:22:43 36.4340 34.4707 10.0 -.- 1.8 -.- ERDEMLI ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel

2022.05.18 15:36:46 38.1272 30.8455 5.4 -.- 1.8 -.- AKKECILI-SENIRKENT (ISPARTA) İlksel

2022.05.18 13:53:54 37.5182 29.5305 23.8 -.- 2.1 -.- PINARBASI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2022.05.18 13:25:03 38.1270 25.8525 4.9 -.- 2.1 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel