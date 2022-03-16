En son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte 16 Mart Kandilli deprem listesi

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"Deprem mi oldu?" sorusu ile meydana gelen son depremler hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden anlık olarak görüntülenebiliyor. İşte, son depremler listesi...

Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.03.16 05:42:28 35.1473 26.5617 5.0 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.16 05:20:16 34.9813 25.2772 15.0 -.- 4.6 4.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.16 01:36:35 38.1833 26.5682 15.9 -.- 1.8 -.- ZEYTINELI-URLA (IZMIR) İlksel

2022.03.16 01:12:32 37.0760 28.3483 17.4 -.- 1.0 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.15 23:23:08 38.7925 39.9747 5.7 -.- 1.9 -.- BAYRAMYAZI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel

2022.03.15 23:08:29 38.7633 39.9592 4.2 -.- 2.3 -.- CAKIRKAS-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel

2022.03.15 23:05:12 34.7968 23.9282 28.4 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.15 21:33:00 38.8018 26.3928 14.6 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.03.15 21:24:35 37.5457 36.0320 23.2 -.- 1.1 -.- GAFARLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel

2022.03.15 21:00:57 40.0660 40.7148 9.2 -.- 1.9 -.- HALILKAYA-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel

2022.03.15 20:58:48 36.3807 28.7052 6.9 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2022.03.15 20:55:18 39.8863 40.1280 5.1 -.- 2.1 -.- YUREKLI-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel

2022.03.15 19:56:24 36.4087 27.2005 6.3 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.03.15 19:19:49 35.1643 25.1732 9.8 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.15 17:38:22 40.1315 41.4300 6.1 -.- 2.1 -.- YESILDERE-YAKUTIYE (ERZURUM) İlksel

2022.03.15 17:04:47 40.1232 41.4593 4.9 -.- 2.2 -.- KOSKKOY-YAKUTIYE (ERZURUM) İlksel

2022.03.15 16:11:51 36.2050 27.5190 58.1 -.- 1.8 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2022.03.15 15:25:58 41.9558 42.6225 5.0 -.- 4.5 4.6 GURCISTAN REVIZE01 (2022.03.15 15:25:58)

2022.03.15 15:16:20 39.6177 41.1357 6.4 -.- 1.9 -.- BUDAKLAR-CAT (ERZURUM) İlksel

2022.03.15 14:44:10 37.0600 28.3858 10.5 -.- 1.8 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.15 13:12:54 37.1723 28.3718 1.1 -.- 1.7 -.- YENIKOY-(MUGLA) İlksel

2022.03.15 13:10:37 37.1265 28.7233 8.6 -.- 1.8 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.15 13:04:24 39.6472 30.7092 11.3 -.- 1.6 -.- KIRAVDAN-ODUNPAZARI (ESKISEHIR) İlksel

2022.03.15 12:59:04 39.7160 41.3572 9.1 -.- 2.1 -.- YALINCA-TEKMAN (ERZURUM) İlksel

2022.03.15 12:38:35 40.8020 43.8797 20.0 -.- 2.2 -.- KALKANKALE-AKYAKA (KARS) İlksel

2022.03.15 12:29:08 35.4578 26.7185 5.5 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.15 12:21:48 37.8618 28.7663 28.7 -.- 1.5 -.- TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel

2022.03.15 12:14:38 36.4428 30.6172 26.4 -.- 2.3 -.- TEKIROVA-KEMER (ANTALYA) İlksel

2022.03.15 11:56:12 40.1815 31.6450 8.0 -.- 2.0 -.- KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel

2022.03.15 11:30:22 37.1415 28.8983 12.8 -.- 1.8 -.- ESENLER-BEYAGAC (DENIZLI) İlksel