En son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte 14 Temmuz Kandilli son depremler listesi

Günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konulardan biri de depremler oldu. Türkiye’nin farklı bölgelerinden deprem haberleri geliyor. Gün içerisinde yaşanan depremler anlık olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. İşte, 14 Temmuz'da meydana gelen en son depremler hakkında tüm ayrıntılar...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.07.14 06:36:01 36.4918 27.2238 6.7 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.14 06:26:04 39.2423 40.3058 7.9 -.- 2.3 -.- DALLICA-KIGI (BINGOL) İlksel

2021.07.14 04:57:10 38.9403 25.9117 9.6 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.14 03:15:02 37.9797 29.0500 5.5 -.- 2.5 -.- CESMEBASI-AKKOY (DENIZLI) İlksel

2021.07.14 01:34:52 38.3460 38.6883 5.3 -.- 1.7 -.- ERDEMLI-KALE (MALATYA) İlksel

2021.07.14 00:58:37 36.9998 30.4837 5.0 -.- 2.1 -.- BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel

2021.07.14 00:32:02 39.0543 26.0603 1.5 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.13 23:34:18 39.1350 33.5683 5.6 -.- 1.9 -.- GULHUYUK-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel

2021.07.13 19:37:05 37.8360 27.2662 1.5 -.- 2.3 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel

2021.07.13 19:01:09 37.8963 29.0313 0.0 -.- 1.4 -.- UZERLIK-(DENIZLI) İlksel

2021.07.13 19:00:39 36.1565 33.5698 0.0 -.- 0.6 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel

2021.07.13 18:24:09 38.1868 38.6492 6.4 -.- 1.7 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

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