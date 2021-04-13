En son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte 13 Nisan son depremler listesi

Türkiye son dakika depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından güncelleniyor. Ülkemizin çeşitli bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Deprem sarsıntılarının olması ile birlikte de civar bölgelerde ikamet eden vatandaşların depreme dair araştırmaları hız kazanıyor. 13 Nisan'a dair en güncel depremler ise şöyle...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.04.13 04:34:34 37.8130 26.9133 4.7 -.- 1.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.04.13 04:29:36 36.4270 27.1585 7.5 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.13 04:25:51 37.8158 27.1675 7.9 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.04.13 04:21:04 37.8637 26.8738 5.4 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.04.13 02:27:55 41.3922 34.1603 5.0 -.- 1.7 -.- SARIKAVAK-TASKOPRU (KASTAMONU) İlksel

2021.04.13 02:27:25 35.2623 26.4207 24.0 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.04.13 02:06:53 38.9752 31.0967 8.2 -.- 1.3 -.- BASKONAK-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) İlksel

2021.04.13 02:04:10 37.8270 27.3467 1.9 -.- 1.4 -.- KIRAZLI-KUSADASI (AYDIN) İlksel

2021.04.13 01:34:32 36.3477 26.9735 13.7 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2021.04.13 01:01:37 36.3575 27.1977 12.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.13 00:51:46 36.4385 27.2098 14.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.12 23:54:18 36.2987 27.1092 28.6 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2021.04.12 23:50:30 39.1285 28.1367 14.4 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2021.04.12 23:32:24 36.3988 27.0752 29.4 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.12 22:48:33 37.9068 27.1485 8.6 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.04.12 22:26:15 40.4613 33.4320 20.6 -.- 1.1 -.- BAKIRLI-SABANOZU (CANKIRI) İlksel

2021.04.12 22:24:51 36.4268 27.3568 59.7 -.- 1.6 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.04.12 22:15:07 36.4530 27.2793 16.0 -.- 1.8 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.04.12 22:00:37 39.1183 28.1452 18.5 -.- 1.5 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2021.04.12 21:44:49 36.4503 27.0588 30.6 -.- 3.0 3.0 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.12 20:58:12 38.4270 26.6125 9.2 -.- 1.0 -.- BALIKLIOVA-URLA (IZMIR) İlksel

2021.04.12 20:19:42 34.1393 26.3970 26.9 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2021.04.12 20:17:29 38.3103 38.8338 5.0 -.- 2.1 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel

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