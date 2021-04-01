En son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte 1 Nisan son depremler listesi

Türkiye son dakika depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından güncelleniyor. Ülkemizin çeşitli bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Deprem sarsıntılarının olması ile birlikte de civar bölgelerde ikamet eden vatandaşların depreme dair araştırmaları hız kazanıyor. 1 Nisan'a dair en güncel depremler ise şöyle...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.04.01 06:02:17 39.7328 41.0693 26.2 -.- 1.7 -.- TASAGIL-CAT (ERZURUM) İlksel

2021.04.01 05:59:06 40.2157 42.5610 5.0 -.- 1.9 -.- SEHITHALIT-SARIKAMIS (KARS) İlksel

2021.04.01 05:44:16 40.1650 42.5697 5.4 -.- 2.3 -.- SEHITHALIT-SARIKAMIS (KARS) İlksel

2021.04.01 05:43:20 36.3165 29.3018 8.4 -.- 2.1 -.- OVA-KAS (ANTALYA) İlksel

2021.04.01 05:34:17 38.0248 27.1300 5.3 -.- 1.9 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel

2021.04.01 05:27:21 38.6840 43.6095 11.8 -.- 2.0 -.- KARAGUNDUZ-(VAN) İlksel

2021.04.01 05:08:49 38.4385 37.5485 5.6 -.- 1.9 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2021.04.01 04:29:04 36.2780 34.1165 1.9 -.- 2.8 -.- KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel

2021.04.01 04:24:06 37.8877 27.1290 10.9 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.04.01 04:10:09 37.8775 27.1187 12.5 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.04.01 03:33:01 37.0452 28.4478 8.3 -.- 1.8 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel

2021.04.01 03:12:39 37.8060 27.1433 6.1 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.04.01 03:05:24 39.0117 26.0662 9.2 -.- 3.2 3.3 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.04.01 02:46:09 38.0220 38.4662 6.0 -.- 1.4 -.- INLICE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2021.04.01 02:41:25 39.3190 26.0547 7.3 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.04.01 02:24:51 40.3803 42.2990 8.3 -.- 1.7 -.- GOZEBASI-SENKAYA (ERZURUM) İlksel

2021.04.01 02:09:45 35.0865 27.1102 7.0 -.- 3.3 3.4 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2021.04.01 00:51:36 37.2257 27.9872 13.6 -.- 1.7 -.- CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) İlksel

2021.03.31 23:14:11 36.8148 35.9663 5.3 -.- 1.4 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.03.31 22:58:55 38.8488 43.4895 4.2 -.- 2.2 -.- KARAAGAC-(VAN) İlksel

2021.03.31 21:29:16 38.2977 29.7452 2.3 -.- 2.1 -.- CIVRIL (DENIZLI) İlksel

2021.03.31 21:07:26 40.7708 42.5047 11.3 -.- 1.7 -.- KOSKKOY-SENKAYA (ERZURUM) İlksel

2021.03.31 20:07:27 37.8985 27.1370 5.4 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara