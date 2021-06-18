En son ne zaman ve nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? Kandilli son dakika deprem listesi
Türkiye son dakika depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından güncelleniyor. Ülkemizin çeşitli bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Deprem sarsıntılarının olması ile birlikte de civar bölgelerde ikamet eden vatandaşların depreme dair araştırmaları hız kazanıyor. İşte, 18 Haziran 2021 son depremler listesi...
Son depremlerin ardından birçok vatandaş, Kandilli Rasathanesinin yayımladığı son depremler listesini sorgulamaya başlıyor. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan Kandilli, son depremler listesine vatandaşların erişimini sağlıyor. İşte, yayınlanan en güncel deprem listesi...
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.06.18 06:16:29 39.1448 28.2990 5.4 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2021.06.18 05:27:38 38.0457 26.1508 1.6 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.06.18 05:26:45 36.1273 27.2692 77.6 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.18 05:24:24 40.3707 28.6862 6.4 -.- 1.6 -.- ESENCE-MUDANYA (BURSA) İlksel
2021.06.18 05:17:07 34.6748 28.7290 86.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.18 04:59:30 39.2685 41.7413 12.6 -.- 2.1 -.- TELLITEPE-HINIS (ERZURUM) İlksel
2021.06.18 04:48:10 39.2367 41.6332 7.7 -.- 1.9 -.- ELMADALI-HINIS (ERZURUM) İlksel
2021.06.18 04:23:27 38.9710 26.0222 12.1 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.06.18 04:21:47 38.9500 26.0720 6.9 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.06.18 04:15:18 37.9548 27.1388 4.8 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.18 03:23:09 40.4370 27.8070 3.9 -.- 1.4 -.- OCAKLAR-ERDEK (BALIKESIR) İlksel
2021.06.18 03:21:18 40.3977 27.8115 7.5 -.- 2.1 -.- ERDEK (BALIKESIR) İlksel
2021.06.18 02:15:38 40.3497 27.8150 7.6 -.- 1.7 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2021.06.18 01:59:54 39.0407 27.6960 7.6 -.- 1.6 -.- YATAGAN-AKHISAR (MANISA) İlksel
2021.06.18 01:53:38 36.5620 26.7692 94.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.18 01:24:08 38.4972 39.3368 5.9 -.- 1.9 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.06.18 00:41:52 37.8238 26.9207 15.3 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.18 00:21:11 36.3650 27.2367 13.8 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
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