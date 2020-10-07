En son ne zaman ve nerede deprem oldu? 7 Ekim Kandilli son depremler listesi!

Günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konulardan biri de depremler oldu. Türkiye’nin farklı bölgelerinden deprem haberleri geliyor. Gün içerisinde yaşanan depremler anlık olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. İşte, 7 Ekim 2020'de meydana gelen en son depremler hakkında tüm ayrıntılar...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.10.07 05:35:03 38.5360 25.7607 7.6 -.- 3.0 3.1 SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.10.07 05:01:01 40.8763 28.2140 14.7 -.- 1.9 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.10.07 04:59:35 36.8892 28.0032 5.2 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.10.07 02:35:23 39.7547 33.3592 5.2 -.- 2.6 -.- CAMLICA-BAHSILI (KIRIKKALE) İlksel

2020.10.07 00:17:01 34.9080 24.2315 7.1 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.10.07 00:04:27 40.0342 24.4200 5.0 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel

2020.10.06 20:21:27 35.4187 22.3023 84.7 -.- 3.8 3.8 YUNANISTAN İlksel

2020.10.06 19:17:23 36.9377 27.4917 14.9 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.10.06 18:55:29 36.9433 27.6078 4.8 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.10.06 18:17:20 39.1592 29.0578 6.9 -.- 1.9 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2020.10.06 18:07:27 39.2170 27.6510 4.4 -.- 2.3 -.- EVCILER-SOMA (MANISA) İlksel

2020.10.06 17:12:13 37.9898 34.0237 5.0 -.- 2.1 -.- OBRUK-BOR (NIGDE) İlksel

2020.10.06 16:18:11 40.8732 25.5962 6.2 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.10.06 15:56:30 39.2102 27.3658 12.6 -.- 1.7 -.- ALIBEYLI-BERGAMA (IZMIR) İlksel

2020.10.06 15:39:05 36.9428 29.4305 17.9 -.- 2.0 -.- ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR) İlksel

2020.10.06 15:28:00 40.1557 29.9777 0.0 -.- 1.6 -.- BILECIK (BILECIK) İlksel