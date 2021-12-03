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En son ne zaman ve nerede deprem oldu? 3 Aralık Kandilli son dakika depremler listesi

#Deprem#Son Depremler#Nerede Deprem Oldu
En son ne zaman ve nerede deprem oldu 3 Aralık Kandilli son dakika depremler listesi

Türkiye son dakika depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından güncelleniyor. Ülkemizin çeşitli bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Deprem sarsıntılarının olması ile birlikte de civar bölgelerde ikamet eden vatandaşların depreme dair araştırmaları hız kazanıyor. Vatandaşlar, 'deprem mi oldu?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 3 Aralık son depremler listesi...

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Ülkemizde meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Depremlerin merkez üsleri ile şiddetleri Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresinden anlık olarak yayınlanıyor. İşte, 3 Aralık son dakika deprem bilgisi...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.12.03 05:32:49 36.5505 27.1175 5.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.03 05:21:29 38.4537 38.8687 6.1 -.- 2.2 -.- CAVUSLU-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2021.12.03 05:00:50 39.2387 42.1670 7.3 -.- 1.3 -.- ADIVAR-BULANIK (MUS) İlksel
2021.12.03 04:45:31 39.1132 41.1728 8.4 -.- 2.2 -.- BAGLIISA-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2021.12.03 03:49:20 37.6933 26.0342 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.03 03:24:51 37.1293 28.6973 11.3 -.- 1.4 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2021.12.03 03:22:08 40.7790 31.5120 11.2 -.- 1.0 -.- KIZILAGIL-(BOLU) REVIZE01 (2021.12.03 03:22:17)
2021.12.03 03:08:58 39.8367 41.8367 3.3 -.- 0.9 -.- MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2021.12.03 03:04:24 41.2267 43.9693 5.5 -.- 1.9 -.- GURCISTAN İlksel
2021.12.03 02:49:30 39.4655 28.2327 7.5 -.- 2.0 -.- EMIRLER-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2021.12.03 01:29:24 36.9605 28.1775 13.0 -.- 1.5 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2021.12.03 00:52:14 37.6985 25.9520 9.5 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.03 00:38:45 40.0172 35.0220 11.6 -.- 1.5 -.- DOLDERESI-ALACA (CORUM) İlksel
2021.12.03 00:33:58 35.6912 26.2803 12.6 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.12.02 22:48:34 39.8772 33.2908 11.5 -.- 1.2 -.- EDIGE-ELMADAG (ANKARA) İlksel
2021.12.02 22:34:32 38.9090 43.7110 5.0 -.- 1.2 -.- KOCASABAN-MURADIYE (VAN) İlksel
2021.12.02 22:06:10 37.6962 26.0027 5.1 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

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