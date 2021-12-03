En son ne zaman ve nerede deprem oldu? 3 Aralık Kandilli son dakika depremler listesi

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Ülkemizde meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Depremlerin merkez üsleri ile şiddetleri Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresinden anlık olarak yayınlanıyor. İşte, 3 Aralık son dakika deprem bilgisi...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.12.03 05:32:49 36.5505 27.1175 5.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.12.03 05:21:29 38.4537 38.8687 6.1 -.- 2.2 -.- CAVUSLU-BASKIL (ELAZIG) İlksel

2021.12.03 05:00:50 39.2387 42.1670 7.3 -.- 1.3 -.- ADIVAR-BULANIK (MUS) İlksel

2021.12.03 04:45:31 39.1132 41.1728 8.4 -.- 2.2 -.- BAGLIISA-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2021.12.03 03:49:20 37.6933 26.0342 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.12.03 03:24:51 37.1293 28.6973 11.3 -.- 1.4 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel

2021.12.03 03:22:08 40.7790 31.5120 11.2 -.- 1.0 -.- KIZILAGIL-(BOLU) REVIZE01 (2021.12.03 03:22:17)

2021.12.03 03:08:58 39.8367 41.8367 3.3 -.- 0.9 -.- MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

2021.12.03 03:04:24 41.2267 43.9693 5.5 -.- 1.9 -.- GURCISTAN İlksel

2021.12.03 02:49:30 39.4655 28.2327 7.5 -.- 2.0 -.- EMIRLER-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2021.12.03 01:29:24 36.9605 28.1775 13.0 -.- 1.5 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2021.12.03 00:52:14 37.6985 25.9520 9.5 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.12.03 00:38:45 40.0172 35.0220 11.6 -.- 1.5 -.- DOLDERESI-ALACA (CORUM) İlksel

2021.12.03 00:33:58 35.6912 26.2803 12.6 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel

2021.12.02 22:48:34 39.8772 33.2908 11.5 -.- 1.2 -.- EDIGE-ELMADAG (ANKARA) İlksel

2021.12.02 22:34:32 38.9090 43.7110 5.0 -.- 1.2 -.- KOCASABAN-MURADIYE (VAN) İlksel

2021.12.02 22:06:10 37.6962 26.0027 5.1 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel