En son ne zaman ve nerede deprem oldu? 24 Haziran Kandilli son depremler listesi

Günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konulardan biri de depremler oldu. Türkiye’nin farklı bölgelerinden deprem haberleri geliyor. Gün içerisinde yaşanan depremler anlık olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. İşte, 24 Haziran'da meydana gelen en son depremler hakkında tüm ayrıntılar...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.06.24 06:58:25 36.3913 27.1110 10.8 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.24 06:48:40 39.5848 26.0360 12.4 -.- 2.0 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2021.06.24 06:44:26 36.3867 27.1610 1.4 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.24 05:35:50 37.8052 27.2013 5.2 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.06.24 05:24:51 36.2573 27.1455 21.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.24 05:09:50 37.8060 27.2185 7.8 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.06.24 04:58:38 36.3290 27.1608 25.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.24 04:55:28 36.3143 27.1705 23.1 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.24 04:39:49 39.5928 25.9807 9.4 -.- 1.9 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2021.06.24 04:30:40 36.1588 26.7093 21.3 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.24 04:17:59 37.8723 26.7792 22.4 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.06.24 03:52:24 36.4278 27.0560 9.2 -.- 3.1 3.1 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.24 03:42:47 36.3102 27.1482 23.5 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.24 03:39:30 35.2660 34.1942 8.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.24 03:28:26 39.5948 26.0100 9.4 -.- 2.8 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2021.06.24 03:25:30 37.9323 27.1707 7.6 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.06.24 03:08:15 36.3605 27.0807 17.9 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.24 03:02:29 36.2755 27.0660 1.2 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.24 02:55:24 36.3787 27.1070 12.7 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.24 02:49:48 37.8477 26.8575 23.7 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.06.24 02:45:59 36.2977 27.1990 10.5 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.24 01:55:55 36.3940 27.1218 9.9 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.24 01:31:09 36.3712 27.0720 11.5 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.24 01:21:51 37.9087 27.1832 6.1 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.06.24 01:21:10 37.9208 27.1905 9.2 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.06.24 01:08:17 36.3925 27.0998 9.2 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.24 01:01:11 36.3862 27.0808 21.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.24 00:54:31 36.3000 27.7325 7.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.24 00:18:37 36.3008 27.2153 22.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.24 00:11:57 36.3003 27.0800 25.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.24 00:10:24 36.2720 27.1583 23.6 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.24 00:08:22 36.3262 27.1073 24.6 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

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