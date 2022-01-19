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En son ne zaman ve nerede deprem oldu? 19 Ocak Kandilli son dakika depremler listesi

#Deprem#Son Depremler#Kandilli
En son ne zaman ve nerede deprem oldu 19 Ocak Kandilli son dakika depremler listesi

Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, 19 Ocak Kandilli son depremler listesi...

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Günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konulardan biri de depremler oldu. Türkiye’nin farklı bölgelerinden deprem haberleri geliyor. Gün içerisinde yaşanan depremler anlık olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. İşte, 19 Ocak'ta meydana gelen en son depremler hakkında tüm ayrıntılar...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.01.19 07:01:45 40.0633 33.2282 5.0 -.- 2.1 -.- AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) İlksel
2022.01.19 06:56:12 38.9583 42.5725 13.8 -.- 1.5 -.- ADAKSU-MALAZGIRT (MUS) İlksel
2022.01.19 06:34:15 40.4663 29.1935 5.0 -.- 2.5 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2022.01.19 06:18:30 37.6885 26.9275 11.3 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.19 05:41:49 40.4620 29.1757 5.4 -.- 3.6 -.- CIHATLI-GEMLIK (BURSA) İlksel
2022.01.19 05:18:43 39.2063 26.5203 10.1 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.19 04:42:04 37.7417 27.1948 21.0 -.- 1.3 -.- GUZELCAMLI-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2022.01.19 02:52:15 41.3948 33.5565 1.0 -.- 3.1 3.1 BALTACI-(KASTAMONU) İlksel
2022.01.19 01:21:15 36.4565 31.1525 25.8 -.- 2.8 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.19 01:06:47 39.0450 35.8195 5.7 -.- 1.4 -.- OMERHACILI-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2022.01.19 00:42:40 39.1000 28.0705 12.6 -.- 2.1 -.- SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.01.19 00:32:57 37.6577 29.3873 11.2 -.- 1.7 -.- KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI) İlksel
2022.01.18 23:53:32 43.4283 27.7310 1.3 -.- 2.8 -.- BULGARISTAN İlksel
2022.01.18 23:50:49 39.0498 35.9337 3.8 -.- 2.4 -.- SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2022.01.18 23:28:22 39.0605 35.9240 4.9 -.- 3.0 -.- SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2022.01.18 22:48:43 34.9537 25.9362 14.4 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.18 22:38:27 38.8715 26.4207 8.2 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

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#Deprem#Son Depremler#Kandilli

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