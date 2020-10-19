En son ne zaman ve nerede deprem oldu? 19 Ekim Kandilli son depremler listesi
Meydana gelen son depremlerin ardından birçok vatandaş, Kandilli Rasathanesinin yayımladığı son depremler listesini sorgulamaya başlıyor. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan Kandilli, son depremler listesine vatandaşların erişimini sağlıyor. İşte, 19 Ekim Pazartesi gününe ilişkin son dakika depremler...
Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de meydana gelen depremlerin anlık merkez üssü ve şiddetini resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıyor. İşte, 19 Ekim 2020'de Türkiye'de yaşanan son depremlerin anlık listesi...
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.10.19 06:47:45 36.8075 29.2910 8.1 -.- 1.2 -.- SOGUTLUDERE-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2020.10.19 05:04:23 39.0498 27.8038 5.0 -.- 2.1 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.10.19 05:03:01 38.9903 44.2983 9.1 -.- 2.8 -.- BAYDOGAN-CALDIRAN (VAN) İlksel
2020.10.19 04:51:18 39.3203 24.3948 10.9 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.10.19 04:10:18 36.9593 28.1403 5.1 -.- 0.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.10.19 04:03:51 35.9820 28.7727 6.9 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2020.10.19 03:57:32 37.8065 29.4722 5.0 -.- 2.4 -.- SAPACA-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2020.10.19 03:23:05 39.3888 40.4557 4.6 -.- 1.9 -.- GUZGULU-YEDISU (BINGOL) İlksel
2020.10.19 02:41:12 36.6165 31.7042 101.1 -.- 2.1 -.- OKURCALAR-ALANYA (ANTALYA) İlksel
2020.10.19 02:15:40 38.6505 42.0283 20.6 -.- 1.6 -.- BUDAKLI-GUROYMAK (BITLIS) İlksel
2020.10.19 02:02:52 39.1683 27.7922 10.2 -.- 1.5 -.- GEBELER-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.10.19 00:44:08 39.8110 24.1285 27.9 -.- 3.3 3.3 YUNANISTAN İlksel
2020.10.19 00:25:10 38.9630 44.3333 8.6 -.- 2.4 -.- ASAGIKOCKIRAN-OZALP (VAN) İlksel
2020.10.19 00:23:36 39.0058 44.3808 20.3 -.- 2.1 -.- BAYDOGAN-CALDIRAN (VAN) İlksel
2020.10.19 00:17:00 38.2018 26.5653 7.8 -.- 1.6 -.- ZEYTINELI-URLA (IZMIR) İlksel
2020.10.19 00:11:14 36.9062 27.7207 8.1 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.10.18 21:59:27 38.3142 42.6757 7.9 -.- 1.5 -.- KAGANLI-TATVAN (BITLIS) İlksel
2020.10.18 21:58:55 39.0383 30.9252 9.5 -.- 1.6 -.- CUKURKUYU-BAYAT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2020.10.18 20:47:45 39.0437 26.0067 3.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.10.18 20:17:22 37.0832 27.6027 5.5 -.- 1.5 -.- PINARLIBELEN-BODRUM (MUGLA) İlksel
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