En son ne zaman ve nerede deprem oldu? 18 Mart Kandilli son depremler listesi!

Günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konulardan biri de depremler oldu. Türkiye’nin farklı bölgelerinden deprem haberleri geliyor. Gün içerisinde yaşanan depremler anlık olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. İşte, 18 Mart'ta meydana gelen en son depremler hakkında tüm ayrıntılar...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.03.18 05:56:07 38.9312 43.6222 14.2 -.- 1.9 -.- KARAHAN-MURADIYE (VAN) İlksel

2021.03.18 05:52:35 37.8378 26.9823 9.7 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.18 05:35:14 37.8377 27.2657 6.9 -.- 1.2 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel

2021.03.18 05:08:20 37.9120 27.1793 10.3 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.18 04:18:09 38.6483 43.1358 6.2 -.- 1.7 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel

2021.03.18 03:58:57 38.8757 43.3763 14.6 -.- 1.9 -.- KUMLUCA-(VAN) İlksel

2021.03.18 03:58:45 40.1392 27.7743 12.4 -.- 1.2 -.- HACIMENTES-GONEN (BALIKESIR) İlksel

2021.03.18 03:51:21 36.1352 27.0792 5.5 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel

2021.03.18 03:46:42 37.9420 29.9225 10.2 -.- 1.5 -.- AKKECILI-BASMAKCI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2021.03.18 02:33:19 36.3023 36.4223 9.7 -.- 1.3 -.- TERZIHUYUK-REYHANLI (HATAY) İlksel

2021.03.18 02:28:38 39.4773 33.2445 4.1 -.- 1.4 -.- SIRAPINAR-BALA (ANKARA) İlksel

2021.03.18 01:32:18 36.9505 28.9112 9.0 -.- 2.0 -.- AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2021.03.18 01:00:10 38.5457 31.3630 13.3 -.- 1.1 -.- TASKOPRU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2021.03.17 22:40:21 36.9985 38.1795 2.7 -.- 1.9 -.- MENGELLI-BIRECIK (SANLIURFA) İlksel

2021.03.17 21:57:31 38.9283 31.2665 16.6 -.- 1.6 -.- TURKMENKOY-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) İlksel

2021.03.17 21:50:12 37.8670 27.1172 10.3 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.17 20:38:49 37.9240 30.9835 13.4 -.- 1.6 -.- SARIIDRIS-EGIRDIR (ISPARTA) İlksel

2021.03.17 18:19:45 37.1840 30.2667 23.5 -.- 2.1 -.- BOZOVA-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel

2021.03.17 17:20:44 40.4178 38.2145 5.0 -.- 2.8 -.- AKSU-KOYULHISAR (SIVAS) İlksel

2021.03.17 16:20:47 37.7870 26.8087 13.9 -.- 2.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.17 16:16:58 38.3698 38.8162 14.1 -.- 2.0 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel

2021.03.17 14:30:49 40.5002 25.8547 10.9 -.- 2.0 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.17 14:27:37 38.3692 38.6808 5.3 -.- 1.7 -.- DARIPINAR-KALE (MALATYA) İlksel

2021.03.17 14:26:20 40.5030 25.7725 20.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.03.17 14:06:13 37.8325 26.8040 7.5 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.03.17 14:00:39 37.8052 26.7653 4.7 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.03.17 13:26:23 39.5385 27.6347 5.3 -.- 1.8 -.- CAVLI-SAVASTEPE (BALIKESIR) İlksel

2021.03.17 13:03:32 37.0072 36.7540 18.7 -.- 1.6 -.- YESILOVA-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel

2021.03.17 12:48:28 36.9887 36.6547 3.9 -.- 2.7 -.- YENIKOY-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel

2021.03.17 12:07:21 38.2793 38.1823 0.0 -.- 1.5 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2021.03.17 11:46:59 37.1733 37.4675 0.0 -.- 1.7 -.- SUBOGAZI-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel

2021.03.17 11:43:24 41.2077 29.5688 0.0 -.- 2.4 -.- SILE (ISTANBUL) İlksel

2021.03.17 11:14:15 37.0423 36.7088 11.8 -.- 1.7 -.- ORTULU-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel

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