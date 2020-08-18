En son ne zaman ve nerede deprem oldu? 18 Ağustos Kandilli son depremler listesi!

Günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konulardan biri de depremler oldu. Türkiye’nin farklı bölgelerinden deprem haberleri geliyor. Gün içerisinde yaşanan depremler anlık olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. İşte, 18 Ağustos'ta meydana gelen en son depremler hakkında tüm ayrıntılar...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.08.18 09:56:08 39.2237 41.0602 9.0 -.- 1.7 -.- SERPMEKAYA-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.08.18 09:40:29 39.3642 27.6047 26.2 -.- 1.4 -.- YESILHISAR-SAVASTEPE (BALIKESIR) İlksel

2020.08.18 09:07:10 39.2505 27.5305 1.7 -.- 1.5 -.- URUZLAR-SOMA (MANISA) İlksel

2020.08.18 07:16:35 39.1002 27.8388 2.8 -.- 1.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.08.18 05:29:38 36.5267 27.5783 70.2 -.- 1.7 -.- AKDENIZ REVIZE01 (2020.08.18 05:29:38)

2020.08.18 05:25:10 39.0498 27.8937 7.9 -.- 1.7 -.- ZEYTINLIBAG-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.08.18 05:13:55 39.0537 27.8513 11.1 -.- 1.9 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.08.18 03:50:10 38.5713 40.7707 1.1 -.- 2.1 -.- GULDIKEN-LICE (DIYARBAKIR) İlksel

2020.08.18 03:28:30 38.2680 38.7953 5.3 -.- 3.2 3.2 KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.08.17 21:45:40 38.4432 39.2980 10.1 -.- 2.0 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.08.17 20:47:46 37.2657 32.0187 7.1 -.- 2.2 -.- CATMAKAYA-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel

2020.08.17 19:15:39 35.9563 31.5392 21.4 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel

2020.08.17 19:10:09 39.8662 28.7415 7.2 -.- 2.1 -.- YUKARIBALI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel

2020.08.17 12:09:43 38.4042 39.1672 5.0 -.- 1.7 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.08.17 12:07:54 37.0218 27.9153 0.0 -.- 1.3 -.- TURKEVLERI-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.08.17 11:55:20 37.2615 28.2302 0.0 -.- 1.5 -.- PASAPINARI-(MUGLA) İlksel

2020.08.17 11:44:44 37.6373 29.3745 8.6 -.- 1.6 -.- KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI) İlksel

2020.08.17 11:29:21 39.3520 40.6762 4.6 -.- 2.7 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel

2020.08.17 10:52:22 36.2627 28.5132 12.7 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2020.08.17 10:27:03 36.8713 23.7763 84.4 -.- 4.7 4.6 YUNANISTAN İlksel

2020.08.17 08:44:11 39.1338 27.6533 0.0 -.- 2.0 -.- OGECLI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.08.17 07:41:15 39.1422 27.7930 7.8 -.- 2.3 -.- HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.08.17 07:01:40 38.3767 39.3845 7.9 -.- 2.0 -.- BASKAYNAK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.08.17 03:08:35 39.0003 28.0125 10.1 -.- 1.3 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.08.17 00:45:24 35.5608 26.6192 4.7 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel

2020.08.17 00:19:41 39.9942 29.0920 6.9 -.- 2.8 -.- SEFERISIKLAR-OSMANGAZI (BURSA) İlksel

2020.08.16 23:33:56 38.4373 39.2277 5.4 -.- 2.1 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.08.16 21:20:04 38.3865 39.0642 10.7 -.- 2.2 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.08.16 21:16:29 38.4513 39.3915 10.6 -.- 1.6 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.08.16 19:01:30 39.1228 27.7703 7.4 -.- 2.6 -.- SILEDIK-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.08.16 18:18:33 38.0840 38.2178 4.1 -.- 2.7 -.- GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel