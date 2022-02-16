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En son ne zaman ve nerede deprem oldu? 16 Şubat Kandilli son depremler listesi

#Depremler#Son Depremler#Seoanasayfa
En son ne zaman ve nerede deprem oldu 16 Şubat Kandilli son depremler listesi

Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 16 Şubat 2022 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu...

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"Deprem mi oldu?" sorusu ile meydana gelen son depremler hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden anlık olarak görüntülenebiliyor. İşte, 16 Şubat 2022 tarihli son depremler listesi...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.02.16 05:58:05 36.3818 29.5430 14.5 -.- 1.1 -.- CAMLIOVA-KAS (ANTALYA) İlksel
2022.02.16 05:16:57 38.2905 38.9287 20.4 -.- 2.1 -.- TOSUNLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.02.16 04:56:11 40.4927 29.1858 5.2 -.- 1.0 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2022.02.16 04:47:12 37.0963 28.3642 5.3 -.- 1.4 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.02.16 03:36:16 37.1125 28.3708 3.9 -.- 1.6 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.02.16 03:34:51 39.0830 35.9792 5.0 -.- 2.4 -.- SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2022.02.16 02:59:19 37.0978 28.4037 5.0 -.- 1.0 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2022.02.16 01:23:38 37.8530 27.2433 6.1 -.- 2.3 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel
2022.02.16 01:19:38 37.8620 27.2488 5.4 -.- 3.3 3.4 KUSADASI (AYDIN) İlksel
2022.02.16 00:12:58 35.8160 29.1435 9.3 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2022.02.16 00:08:00 36.9653 27.6375 14.4 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.02.15 23:56:54 38.7292 43.4278 5.0 -.- 2.7 -.- OCAKLI-(VAN) İlksel
2022.02.15 23:07:11 40.8013 31.4860 7.0 -.- 2.1 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2022.02.15 20:57:27 39.4372 33.0445 10.5 -.- 2.2 -.- AFSAR-BALA (ANKARA) İlksel

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