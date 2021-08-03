En son ne zaman, nerede deprem oldu? İşte Kandilli 3 Ağustos deprem listesi
Meydana gelen son depremlerin ardından birçok vatandaş, Kandilli Rasathanesinin yayımladığı son depremler listesini sorgulamaya başlıyor. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan Kandilli, son depremler listesine vatandaşların erişimini sağlıyor. İşte, 3 Ağustos'a ilişkin son dakika depremler...
Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de meydana gelen depremlerin anlık merkez üssü ve şiddetini resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıyor. İşte, 3 Ağustos 2021'de Türkiye'de yaşanan son depremlerin anlık listesi...
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.08.03 07:51:41 36.3925 27.0362 9.3 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.03 07:33:18 36.4168 27.0945 8.0 -.- 3.0 3.2 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.03 06:21:14 36.2725 27.1828 23.9 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.03 06:19:17 36.3320 27.0570 19.4 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.03 05:11:55 36.3533 27.0327 11.9 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.03 04:32:09 39.2350 27.8505 11.0 -.- 1.8 -.- KUYUCAK-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2021.08.03 04:21:10 39.6970 25.5408 9.7 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.08.03 03:23:54 36.3943 27.0095 9.3 -.- 3.0 3.2 AKDENIZ İlksel
2021.08.03 03:10:45 36.3650 27.0038 5.0 -.- 3.0 2.9 AKDENIZ İlksel
2021.08.03 02:56:17 36.3063 27.0117 9.5 -.- 3.7 3.9 AKDENIZ İlksel
2021.08.03 02:32:37 36.3713 27.0092 5.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.03 02:24:38 36.3195 27.0080 17.2 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.03 02:00:07 36.3138 27.0110 19.3 -.- 3.1 3.3 AKDENIZ İlksel
2021.08.03 01:50:31 37.1640 38.8843 19.4 -.- 1.9 -.- ULUBAG-(SANLIURFA) İlksel
2021.08.03 01:47:20 36.3413 27.0170 14.5 -.- 3.3 3.3 AKDENIZ İlksel
2021.08.03 01:43:05 36.3520 27.0102 8.3 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.03 01:11:12 36.3535 27.0138 11.6 -.- 3.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.03 00:13:40 36.2280 27.0377 5.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.03 00:10:10 36.3143 27.1810 15.6 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.03 00:00:04 36.3003 27.0975 24.2 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.02 23:57:43 36.3170 27.1240 5.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel