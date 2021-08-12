En son ne zaman, nerede deprem oldu? İşte Kandilli 12 Ağustos 2021 deprem listesi
Meydana gelen son depremlerin ardından birçok vatandaş, Kandilli Rasathanesinin yayımladığı son depremler listesini sorgulamaya başlıyor. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan Kandilli, son depremler listesine vatandaşların erişimini sağlıyor. İşte, 12 Ağustos'a ilişkin son dakika depremler...
Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de meydana gelen depremlerin anlık merkez üssü ve şiddetini resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıyor. İşte, 12 Ağustos 2021'de Türkiye'de yaşanan son depremlerin anlık listesi...
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.08.12 06:34:01 36.4097 27.1207 9.3 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.12 05:53:01 40.4460 27.4770 17.5 -.- 2.0 -.- AVSA-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2021.08.12 05:38:50 36.3923 27.1900 26.9 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.12 05:37:09 36.3827 27.1042 23.4 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.12 04:40:12 36.4592 27.3867 6.5 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.12 04:15:45 40.8172 39.8188 2.0 -.- 2.6 -.- OYMALITEPE-YOMRA (TRABZON) İlksel
2021.08.12 03:39:24 36.2638 26.9935 10.4 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.12 01:21:15 36.1973 27.1668 11.5 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.12 01:02:23 36.3198 27.2428 13.1 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.12 00:17:39 36.3278 27.2312 19.2 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.11 22:38:04 36.2610 27.1867 13.6 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.11 22:15:10 39.3025 26.0713 5.0 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.11 21:59:06 36.3623 27.0933 8.5 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.11 21:14:33 36.2440 27.2708 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.11 20:45:55 38.4675 39.2300 9.1 -.- 2.1 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.08.11 20:33:25 36.3102 27.2973 2.6 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.11 19:47:58 37.4288 33.7947 7.8 -.- 2.2 -.- AGIZBOGAZ-AYRANCI (KARAMAN) İlksel
2021.08.11 19:39:55 39.2190 26.1405 14.8 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.11 18:32:34 36.2857 27.2893 9.2 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.11 18:21:05 35.0260 33.0118 51.4 -.- 2.3 -.- KIBRIS-ZUMRUTKOY İlksel