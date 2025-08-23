En son Kıvanç’la konuşmuş

Haberin Devamı

5 Ağustos'ta saat 14.30 sıralarında Balıkesir Erdek Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında ‘Graywolf’ isimli tekneye ait ortadan ikiye ayrılmış batık parçalar bulundu. Yarı batık tekneye dalış timi de dalış yaptı ancak Halit Yukay’a ulaşılamadı. Yukay'ın parçalanmış teknesine çarptığı öne sürülen ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61) önce serbest bırakılmış, itiraz üzerine tutuklanmıştı.

‘HAT BİR ANDA KESİLDİ’

Öte yandan, Halit Yukay'ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ da soruşturma kapsamında ifade verdi. Arama çalışmalarına da katılan oyuncunun, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada bilgisine başvurulmak üzere Yalova Adliyesi'ne çağırıldığı belirtildi.

Tatlıtuğ'un ifadesinde, kazadan önce Halit Yukay ile telefonda görüştüğünü, konuştukları sırada hattın bir anda kesildiğini, bir daha da kendisine ulaşamadığını söylediği öğrenildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca alınan ‘yetkisizlik’ kararıyla soruşturma dosyasının kazanın olduğu Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildiği de kaydedildi.

Çalışmaların 10'uncu gününde Yukay'ın teknesinin koltuğunun bulunduğu Çanakkale'nin Karabiga beldesi kıyılarında Sahil Güvenlik ekiplerince çalışmalar yoğunlaştırılırken, deniz polisi de Balıkesir'in Erdek ilçesi Paşalimanı ve Koyun Adası bölgesinde kıyı kenar taraması yapıyor.