En son 2023 yılın ortaya çıkmıştı bir kez daha görüldü! 'Burası hep sular altındaydı'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2025 09:40

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da bu sene az yağış olması ve barajların doluluğunun düşmesi nedeniyle Seyhan Baraj Gölü'nde bulunan kıyıdan 500 metre uzaktaki Sevgi Adası'na bağlantı sağlayan yol ortaya çıktı.

İklim değişikliğinin etkileri her geçen yıl daha da belirginleşirken tarımın başkenti Adana'da barajların doluluk oranları da düştü. Geçen ay barajlardan Yedigöze 17, Çatalan 14, Seyhan 16, Nergizlik 17 ve Kozan 13 yüzdelik ortalamayla ölçüldü. Yağmur yağmamasından dolayı hem sulamada hem de enerjide kullanılan Seyhan Baraj Gölü'nde sular 500 metreden fazla çekildi. Suların çekilmesiyle birlikte Sevgi Adası'na bağlantı sağlayan yol da ortaya çıktı.

BİR KEZ DAHA YOL ORTAYA ÇIKTI

En son 2023 yılının Eylül ayında ortaya çıkan yol, bu sene yaşanan kuraklık ile birlikte bir kez daha kendini gösterdi. Ancak geçmiş yıllarda araçlar ile gidilen yol, bu sene bölgedeki işletmelerin Seyhan Baraj Gölü'nün 200 metresini de işgali sonucu sadece yürüyerek gidilebilecek hale geldi.

Vatandaşlardan Bünyamin Arslantaş, "Kuraklık bu sene ciddi boyutlara ulaştı. Sevgi yolu ortaya çıktı ve vatandaşlar gelip, gidiyor. Ancak buralara ışıklandırma şart, akşamları alkol alanlar etrafa rahatsızlık veriyor. Vatandaşlar mağdur oluyor" dedi.
"SULAR ÇEKİLDİ"

Esnaftan Onur Çelik ise son yıllarda sevgi adası bağlantı yolunun daha fazla ortaya çıktığına değindi. Çelik "Kuraklığın etkileri her geçen gün artıyor ve su çok fazla çekiliyor. Bu yol normalde sular altında kalıyor, burası hep su altında çok güzel bir görsellik var ancak şu an her yer kupkuru. Vatandaşlar gelip gidiyor ama buralara ışıklandırma şart. Geceleri çok sıkıntı yaşanıyor, uygunsuz davrananlar oluyor ve bizler polisi aramak zorunda kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

