En son 2000 yılında gerçekleşmişti! Meteoroloji'den uyarı geldi: Cuma günü maksimum seviyeye çıkacak!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün geçen hafta yaptığı açıklamayla ülke genelinde hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacağı belirtildi. Turizm kenti Antalya'da da hafta başından bu yana sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Kentte zaman zaman hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde seyrederken, yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık ise yer yer hava sıcaklığının 8-10 derece üzerinde seyrediyor.

Kentte hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor. Özellikle cuma günü rüzgarın kuzeyden esmesi, rüzgarla birlikte sıcaklığın bazı bölgelerde 45 dereceyi görmesi bekleniyor. Antalya'da son olarak temmuz ayında hava sıcaklığı 6 Temmuz 2000 tarihinde 45 derece ölçülmüştü. Hava sıcaklığının 45 dereceye ulaşması halinde kentte 2025'in en sıcak günü yaşanacak. 45 derecelik sıcaklığın geçilebileceği de kaydedildi.

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Meteoroloji 4. Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Acar, hafta sonuna kadar sıcak ve açık bir hava beklendiğini söyledi. Acar, “Rüzgar ise genellikle kuzeyden, öğle saatlerinde güneyden, zaman zaman da orta kuvvette esecek. Cuma günü itibarıyla rüzgarın kuzeyden orta kuvvetli, yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Hafta sonuna kadar nem yüzde 65-70'lere kadar çıkacak, nemin minimum yüzde 25'e kadar düşmesi bekleniyor. Cuma gününden sonra nem oranının yüzde 25'ten daha aşağı inmesi bekleniyor" dedi.

NEM İLE BİRLİKTE DAHA DA ARTACAK

Nem ile birlikte hissedilen sıcaklığın da yüksek olacağını belirten Acar, “Sıcaklıklar hafta sonuna kadar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredecek. Kıyı kesimlerinde 42 dereceye kadar ulaşacak. Cuma gününden itibaren bölgemizin bazı noktalarında hava sıcaklığının 45 dereceye kadar ulaşması beklenmektedir.

Kent merkezinde sıcaklıkların 42 dereceyi görmesini bekliyoruz. Hissedilen sıcaklık bağıl nem ile alakalıdır. Bu süreçte nem oranını da düşünecek olursak hissedilen sıcaklık ölçülen sıcaklıktan 8 derece kadar daha yüksek olacaktır. Maksimum sıcaklığın olduğu saatlerde yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların dışarıya çıkmamaları gerekmektedir" diye konuştu.