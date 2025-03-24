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En sıcak mart ayı

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#Mart Ayı#Sıcak
En sıcak mart ayı
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2025 07:00

Türkiye genelinde 13 il ve 17 ilçede mevsim normallerine göre mart ayı sıcaklık rekoru kırıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 15-16 Mart’taki sıcak hava dalgası nedeniyle ülke genelinde yaz mevsimine benzer günler yaşandı. Bu ayın 16 gününde ortalama sıcaklık 10.2 derece ölçüldü. Sıcaklık mevsim normallerinin 2.5 derece üzerinde gerçekleşti. Mart ayı mevsim normallerine bakıldığında en yüksek sıcaklığın yaşandığı ilk 10 il şöyle: Ordu 34.8, Adana 33.3, Osmaniye 32.5, Sinop 32.2, Denizli 31.6, İzmir 31.1, Kilis 30.1, Konya 29.2, Tekirdağ 28.7, Kastamonu 28.5.    (AA)

‘ŞİDDETLİ KURAKLIK’ TEHLİKESİ

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, özellikle Akdeniz, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, 2025 yılında ciddi kuraklık riskleri yaşanabileceğine dikkat çekti. Meteoroloji’nin kuraklık analizi haritalarında, bu 4 bölge için ‘şiddetli kuraklık’ uyarısı bulunuyor. Kesici yaz sıcaklıklarıyla birlikte su kaynaklarındaki buharlaşmanın da aşırı düzeyde artacağına vurgu yaptı.                     (DHA)

 

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#Meteoroloji#Mart Ayı#Sıcak

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