‘En seçkin’ öğretmene duygusal uğurlama

#Yalova#Marmara Üniversitesi#Öğretmen
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2026 07:00

Yalova’da güreşte 2 dünya ikinciliği, bir dünya 3’üncülüğü bulunan, ‘Mesleğinde Fark Oluşturan Öğretmen Projesi’ çerçevesinde 2012’de Türkiye’nin en seçkin 10 öğretmeninden biri gösterilen 40 yıllık Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Kenan Bektaş, emekli oldu. Mehmet Öğretmen, okuldan gözyaşlarıyla uğurlandı.

İlk, orta ve lise eğitimini Yalova’da tamamlayan Mehmet Kenan Bektaş, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Spor Bölümü’nden mezun olduktan sonra kentte beden eğitimi öğretmeni olarak göreve başladı. Yalova Prof. Dr. Halil İnalcık Anadolu Lisesi’nde beden eğitimi öğretmenliği yapan Bektaş, yaşı gereği emekli olduğu 40 yıllık mesleğine öğrencileri ve meslektaşlarının hazırladığı sürprizle veda etti. Son kez derse girerek yoklama aldı ve öğrencileriyle vedalaştı.

ALKIŞLAR VE ÇİÇEKLERLE...

Koridorda sıraya dizilen öğrenciler, öğretmenlerine tek tek çiçek verdi. Uğurlama töreninde duygusal anlar yaşandı. Alkışlar eşliğinde öğretmenler odasına giden Bektaş için orada da veda programı hazırlandı. Okul Müdürü Hamza Bayrak, yardımcısı Yılmaz Öztekin ve meslektaşları veda konuşması yaptı. Ardından okulun bahçesine alkışlar arasında, konfeti patlatılarak inen Bektaş, “Çok farklı bir duygu. Allah herkese böyle bir mutluluk yaşatsın” dedi. 

 

