×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

En renkli oturum

Güncelleme Tarihi:

#Meclis#TBMM#Numan Kurtulmuş
En renkli oturum
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2024 07:00

TBMM, 104. yıl kutlamaları ve 23 Nisan dolayısıyla dünya çocuklarını ağırladı. 

Haberin Devamı

Meclis, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Haftası kapsamında dün önemli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un katılımıyla Meclis Bahçesi’nde ödül töreni düzenlendi. TÜBİTAK tarafından Türkiye genelinde düzenlenen 31. Bilim Olimpiyatları’nda matematik ve bilgisayar alanında; Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca düzenlenen 23 Nisan Meclis Kupası Spor etkinliğinde başarı elde eden çocuklar  ödüllerini aldı. 

En renkli oturum

20 ÜLKEDEN 500 ÇOCUK

Kurtulmuş daha sonra 46’ncı TRT Uluslararası Çocuk Şenliği’ne katılmak için 20 ülkeden Türkiye’ye gelen 500 çocuğu kabul etti. TRT’nin uluslararası şenliği bu yıl, “Dünya Çocukları Barış İçin El Ele” mottosuyla düzenlendi. Kurtulmuş, konukların ülkelerinden getirdikleri hediyeleri kabul etti. Kabul töreninin onur konuğu ise Filistin’den gelen Laya Abdulnaser Abuzeneh oldu.

Haberin Devamı

En renkli oturum

ATATÜRK SEVGİMİZ

Ardından Meclis Genel Kurulu’nda Çocuk Özel Oturumu gerçekleşti. Çocukların locadan izlediği oturumda Çocuk Meclis Başkanlığı’na seçilen Aysima Arslan “Atatürk’e olan şükranımızı Türkiye sevgimizle, çalışkanlığımızla, yüksek hedeflere odaklanmamızla göstereceğiz” dedi.  

En renkli oturum

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meclis#TBMM#Numan Kurtulmuş

BAKMADAN GEÇME!