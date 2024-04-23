En renkli oturum

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Meclis, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Haftası kapsamında dün önemli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un katılımıyla Meclis Bahçesi’nde ödül töreni düzenlendi. TÜBİTAK tarafından Türkiye genelinde düzenlenen 31. Bilim Olimpiyatları’nda matematik ve bilgisayar alanında; Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca düzenlenen 23 Nisan Meclis Kupası Spor etkinliğinde başarı elde eden çocuklar ödüllerini aldı.

20 ÜLKEDEN 500 ÇOCUK

Kurtulmuş daha sonra 46’ncı TRT Uluslararası Çocuk Şenliği’ne katılmak için 20 ülkeden Türkiye’ye gelen 500 çocuğu kabul etti. TRT’nin uluslararası şenliği bu yıl, “Dünya Çocukları Barış İçin El Ele” mottosuyla düzenlendi. Kurtulmuş, konukların ülkelerinden getirdikleri hediyeleri kabul etti. Kabul töreninin onur konuğu ise Filistin’den gelen Laya Abdulnaser Abuzeneh oldu.

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ATATÜRK SEVGİMİZ

Ardından Meclis Genel Kurulu’nda Çocuk Özel Oturumu gerçekleşti. Çocukların locadan izlediği oturumda Çocuk Meclis Başkanlığı’na seçilen Aysima Arslan “Atatürk’e olan şükranımızı Türkiye sevgimizle, çalışkanlığımızla, yüksek hedeflere odaklanmamızla göstereceğiz” dedi.