En rekortmen aday

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Resmi olmayan sonuçlara göre Şahan, 99 bin 415 oy aldı. Bu sonuçla Şişli’de rekor oy oranına ulaşan Şahan, 2004 yılında yüzde 65.7 oy alan Mustafa Sarıgül’ü geçerek Şişli tarihinin en yüksek oy oranıyla seçilen belediye başkanı oldu.

Şahan, “Kalbimiz; şehrimize, ilçemize, demokrasimize rekor oyla sahip çıkan yurttaşlarımızla birlikte. Hep birlikte başardık. Beni bu göreve layık gören Parti Meclisimize, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e ve birlikte İstanbul’un muhafızlığını üstlenmekten onur duyacağım Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na saygılarımı sunuyorum. Sandıklara giden, sayımlarda oylarımıza, geleceğimize sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum” mesajını paylaştı.