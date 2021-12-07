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En özel şampiyon

#İrem Öztekin#Down Sendromu#Ege Üniversitesi
En özel şampiyon

20 yaşındaki İrem Öztekin, Down sendromlu. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin Antrenörlük Bölümü’nde okuyor. Ama onun en önemli özelliği çok başarılı bir yüzücü olması. Gençlerde dünya rekoru kıran İrem’in 11’i uluslararası turnuvalar olmak üzere tam 140 madalyası var.

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Mozaik Down sendromu olan İrem Öztekin, Kasım 2017’de Fransa’daki Down Sendromlular Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası’nda 100 metre kelebek dalında 2 dakika 3 saniye 32 saliselik derecesiyle gençler dünya rekorunu kırarak altın madalya kazandı. Aynı yarışmada farklı stillerde toplam 5 madalyaya uzandı. 2018 yılında ise Kosova’da düzenlenen “Uluslararası Down Sendromlular Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’nda ülkemizi temsil ederek yine 5 madalyanın sahibi oldu.

İrem son gümüş madalyasını İtalya’nın Ferrara kentinde düzenlenen Birinci Avrupa Açık Down Sendromlular Spor Oyunları’nda 200 metre karışık stilde Avrupa ikincisi olarak kazandı. Onu başarıya götüren yolda en büyük destekçisi olan annesi Melek Öztekin, verdikleri zorlu mücadeleyi şu sözlerle anlattı:

DİSKALİFİYE OLMASIN DERKEN...

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“Özel eğitimdeki diğer anneler gibi çocuğumu sınıfa bırakıp çıkmadım. Çünkü benim de öğrenmem gerekiyordu. Orada öğrendiklerimi evde de uyguladım. Onun yaşayabileceği kas probleminden çok korkuyordum. ‘Down sendromlular kalkamaz, şişmanlar, ağızlarını bile kontrol edemez’ diyenler çoktu. Çocuğum elime jel gibi gelmeye başlayınca ‘Ben buna izin vermeyeceğim’ dedim. Ne yapabilirim diye düşünürken ‘Hadi jimnastiğe başlatalım’ dedik. Ondan sonra toplu sporlar denedik. Havuza başlayınca hocaları kısa zamanda ondaki yeteneği keşfetti. İzmir’deki ilkokulunda beden eğitimi öğretmeni onu federasyona kaydettirdi. Hocamız yarışma teklifiyle gelince ‘Nasıl olur?’ diye sordum. O da bana ‘Kulvarı aşmasın, stilini bozmasın, diskalifiye olmasın yeter’ dedi. İrem o yarışmadan ikinci olarak gümüş madalyayla ayrıldı. Çok yoğun çalıştı. Hem dersleri hem yarışmaları birlikte götürdük. Daha sonra Türkiye’deki en iyi derecesini alınca yurt dışına götürme kararı aldılar.”

En özel şampiyon

BANA GÜVEN ANNE O İŞLER BENDE

Yüzme havuzlarında başarıdan başarıya koşan İrem Öztekin, hayallerini anlatırken annesine şöyle sesleniyor; “Hırslı, inatçı ve güçlüyüm. Kendime güvenim sonsuz. Evde, okulda, çarşıda kendi işlerimi kendim yapacağım. Ben güçlüyüm. Kocaman kaslarım var benim. Çalışmayı ve kağıt paramın olmasını istiyorum. Araba alacağım, okula ve işe kendim gideceğim. Mutfakta yemeklerimi yapacağım. O işler bende, güven bana anne.”

O BİR HAVUZ CANKURTARANI

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Spor salonlarının ve havuzların kapalı olduğu kısıtlama döneminde İrem’in kas gücünü koruması için idmanlarına devam etmesi gerekiyordu. Annesi Melek Öztekin aldığı kararla evi spor salonuna çevirdi. İrem de ailesinin ve hocalarının emeklerini hiçbir zaman boşa çıkarmadı. Onları sadece aldığı madalyalarla, okuldaki başarısıyla değil girdiği sınav sonucunda Havuz Cankurtaranı olmayı başararak da gururlandırdı.

MOZAİK DOWN SENDROMU NEDİR?

Çok nadir görülen bu tip Down sendromunda, bazı hücreler 46 kromozom içerirken, bazıları 47 adet içerir. Down sendromlu bireylerin yüzde 8’i mozaik grubunu oluşturuyor. Mozaik grubunda yer alan bireylerin zeka ortalamaları, Down sendromlu diğer bireylere göre daha yüksek olabiliyor.

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#İrem Öztekin#Down Sendromu#Ege Üniversitesi

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