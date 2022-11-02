En özel miras

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UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Kazancı, Birleşmiş Milletler Uluslararası Yerbilimleri Birliği’nin (IUGS), 60. yılı dolayısıyla yapılan proje kapsamında her bir ülkeye jeolojik çeşitliliği ve yüzölçümüne göre kota verildiğini, ülkelerin bu kriterler çerçevesinde adaylarını

IUGS’a bildirdiğini söyledi. Yerbilimleri ve doğa koruma konusunda çalışan 24 uzmanın oluşturduğu seçici kurulda kendisinin de bulunduğunu ancak hiçbir üyenin kendi ülkesi için yapılan oylamaya katılmadığını belirten Kazancı, seçimin tamamlanmasının ardından“ilk 100 jeosit”i tanıtan bir kitap hazırlandığını söyledi.



PAMUKKALE

Travertenleriyle ünlü Pamukkale, aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası listesinde.

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‘ÖNEMLİ OLAN GELECEK NESİLLERE AKTARMAK’

25-28 Ekim’de İspanya’da yapılan konferansla dünya basınına açıklandığını kaydeden Kazancı, “Buralar zaten biliminsanları ve bu alana ilgi duyan gezginlerce biliniyor ama önemli olan bu listeye hem halkların hem de diğer turistlerin ilgisini çekmek. Bu liste en önemliden en önemsize doğru sıralanmıyor; numaralar jelojik kategorilere göre verildi. Kategorilerin sıralanışı ise bilerek rastgele yapıldı. Listede Kapadokya 65 numarada yer alırken, Pamukkale 95 numarada bulunuyor” dedi. Kazancı, bu listenin oluşturulma amacının buraları bir insanlık mirası olarak koruyup tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu vurguladı.

NEMRUT DAĞIUNESCO Dünya Mirası listesinde de bulunan Nemrut Dağı, "jeolojik miras” listesinde ilk 200'de yer alıyor.