Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

En özel miras

Güncelleme Tarihi:

#Kapadokya#BM#UNESCA
En özel miras
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 07:00

Birleşmiş Milletler Uluslararası Yerbilimleri Birliği, dünyanın en önemli ‘jeosit’lerini belirledi. Dünya genelinden 24 kişiden oluşan bilimsel komisyon, 600 başvuru arasından seçimini yaptı. Türkiye’den Kapadokya ve Pamukkale “Dünyanın ilk 100 jeolojik mirası” listesine alındı. Nemrut Volkanı ise “ilk 200”ün içinde yer alıyor.

Haberin Devamı

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Kazancı, Birleşmiş Milletler Uluslararası Yerbilimleri Birliği’nin (IUGS), 60. yılı dolayısıyla yapılan proje kapsamında her bir ülkeye jeolojik çeşitliliği ve yüzölçümüne göre kota verildiğini, ülkelerin bu kriterler çerçevesinde adaylarını

IUGS’a bildirdiğini söyledi. Yerbilimleri ve doğa koruma konusunda çalışan 24 uzmanın oluşturduğu seçici kurulda kendisinin de bulunduğunu ancak hiçbir üyenin kendi ülkesi için yapılan oylamaya katılmadığını belirten Kazancı, seçimin tamamlanmasının ardından“ilk 100 jeosit”i tanıtan bir kitap hazırlandığını söyledi.

En özel miras

PAMUKKALE
Travertenleriyle ünlü Pamukkale, aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası listesinde.

Haberin Devamı

‘ÖNEMLİ OLAN GELECEK NESİLLERE AKTARMAK’

25-28 Ekim’de İspanya’da yapılan konferansla dünya basınına açıklandığını kaydeden Kazancı, “Buralar zaten biliminsanları ve bu alana ilgi duyan gezginlerce biliniyor ama önemli olan bu listeye hem halkların hem de diğer turistlerin ilgisini çekmek. Bu liste en önemliden en önemsize doğru sıralanmıyor; numaralar jelojik kategorilere göre verildi. Kategorilerin sıralanışı ise bilerek rastgele yapıldı. Listede Kapadokya 65 numarada yer alırken, Pamukkale 95 numarada bulunuyor” dedi. Kazancı, bu listenin oluşturulma amacının buraları bir insanlık mirası olarak koruyup tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu vurguladı.

En özel miras

NEMRUT DAĞI
UNESCO Dünya Mirası listesinde de bulunan Nemrut Dağı, "jeolojik miras” listesinde ilk 200'de yer alıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kapadokya#BM#UNESCA

BAKMADAN GEÇME!

Seul’deki felaket nasıl oldu Bu izdihamlar neden oluyor

Seul’deki felaket nasıl oldu? Bu izdihamlar neden oluyor?

#Seul
Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin... Ev masraflarına dikkat Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli

'Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin...' Ev masraflarına dikkat! Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli?

#Emlak
İki satırı bir araya getiremez demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harrynin yazdıklarını bekliyor

'İki satırı bir araya getiremez' demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harry'nin yazdıklarını bekliyor

#Prens Harry

BAKMADAN GEÇME!

Seul’deki felaket nasıl oldu Bu izdihamlar neden oluyor

Seul’deki felaket nasıl oldu? Bu izdihamlar neden oluyor?

#Seul
Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin... Ev masraflarına dikkat Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli

'Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin...' Ev masraflarına dikkat! Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli?

#Emlak
İki satırı bir araya getiremez demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harrynin yazdıklarını bekliyor

'İki satırı bir araya getiremez' demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harry'nin yazdıklarını bekliyor

#Prens Harry