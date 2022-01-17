En önemli çıkış yolu tarım

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“Açılışı vesilesiyle bir araya geldiğimiz Adnan Menderes Müzesi’nin şehrimize, ülkemize ve demokrasimize hayırlı olmasını diliyorum.

Cumhuriyet kurulduktan sonra yeni devletimizi inşa ederken pek çok zorlukla karşılaştığımız bir gerçektir. Bilhassa Gazi Mustafa Kemal sonrası dönemde CHP sadece zihniyet olarak değil, fiilen de faşizmin kıyılarında dolaşan bir parti haline gelmiştir. Bu bakımdan Demokrat Parti ve Menderes dönemi Türkiye’nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinin en önemli kilometre taşlarından biridir. Aynı şekilde 27 Mayıs’ta, ülkemizi, bitip tükenmek bilmeyen darbeler, cuntalar, vesayet rezilliğinin içine sokan habis hastalığın ilk atağıdır.

‘ÜZÜLMEMEK MAALESEF ELDE DEĞİL’

Dün kendi siyasi hırsları uğruna ülkeyi Menderes’in idamıyla sonuçlanan bir felakete sürüklemekten çekinmeyenler, hâlâ aynı sinsilikler peşinde. AK Parti İl Danışma Meclisi toplantımızda örneklerini verdiğim gibi dün Menderes’e ve arkadaşlarına hangi ithamları yapıyorlarsa, bugün farklı ifadelerle aynı iftiraları bize yöneltiyorlar. Demokrasiden nasibini almamış, ömründe kalkınma heyecanını tadacak eser ve hizmet ortaya koyamamış olanların bu şarlatanlıklarını milletimizin takdirine bırakıyoruz.

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Türkiye’yi siyasette, ekonomide, güvenlikte felç etmeyi kafasına koyanların bitip tükenmek bilmeyen oyunlarıyla geçen yıllarımızın ardından üzülmemek maalesef elde değil. Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü altyapı sayesinde bu alçak oyunu bozacak güce, imkâna, kabiliyete, kararlılığa sahip olduğumuz bir döneme girdik. Ülkemizi 2023 hedeflerine kavuşturarak dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına soktuğumuzda en çok da rahmetli Menderes ve arkadaşlarının ruhlarının huzura ereceğine doğrusu ben inanıyorum.

PETROLÜ ÇIKARDIĞIMIZ ANDAN...

Siyaset öyle veya böyle inişli çıkışlı bir yolculuk. Menderes ve yol arkadaşlarının 10 yıllık başbakanlık dönemi çok çileli geçiyor. 10 yılın içine Türkiye Cumhuriyeti tarihinde her babayiğidin kolay kolay sığdıramadığı eserleri sığdırdılar. O bizim için adeta bir izdir. Bizler de o izi takip ederek eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, tarımda neler yapabiliriz? Tarım, artık devletlerin atması gereken en önemli adımıdır. Petrol filan ayrı bir konu ama tarım, varsa yoksa en önemli çıkış yolu. Bizim de bu dönemde tarım üzerindeki yatırımlarımız çok çok farklı olacak. Tarımla beraber Allah nasip ederse Karadeniz’den petrolümüzü çıkardığımız andan itibaren durum çok farklı olacak.”

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TORUN MENDERES: ÇOK DUYGULANDIK

Söyleşiye Adnan Menderes’in oğlu Aydın Menderes’in eşi Ümran Menderes ve Menderes’in torunu Adnan Menderes de katıldı. Ümran Menderes “Çok arzu ediyordum bu müzenin yapılmasını. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hayata geçirildi. Umarım gençlerimiz de burayı gezerler. Demokrasi için verilen mücadeleye şahitlik ederler. Çok mutlu ve gururluyum” dedi. Adnan Menderes’in torunu Adnan Menderes ise şunları söyledi: “Çok duygulandık heyecanlandık. Adnan Menderes adı yollarda, köprülerde, her yerde karşımıza çıkıyor. Maalesef Adnan Menderes’i gerçekten tanıyan, bu ülke için hissettiklerini, ideallerini, yapmak istediklerini bilen çok az insan var. Onu tanımak isteyenler için ortamların oluşması çok çok önemli.”

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TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

(HDP’li Semra Güzel’in teröristle fotoğrafı) Adımlarımızı attık. Geçenlerde konuşmamda da söyledim. Biz bu parlamentoda bunları görmek istemiyoruz dedik. Hemen müracaatımızı yaptık. Onunla beraber 14 kişi var. Süratle dokunulmazlıklarının kaldırılması için adım atıldı. Onun diğerlerinden dosyasını ayırıp, bir an önce adım atılsın diye Meclis Başkanı ile konuştum.

Diğerlerinin de dokunulmazlıklarının kaldırılması için süreci başlatalım dedim. Meclis Başkanımızın da düşüncesi bu şekilde. Daha sonra yargı süreci başlayacak. Bunun da takipçisi olacağız. Kandil’le ilgili ana muhalefetin başındaki zat, ‘İktidara gelirsek başlarına geçireceğiz’ diyor. İktidara gelemeyecek de. Şimdi bakıyorsunuz onlarla el ele hareket ediyor. O gün geldiğinde nasıl Kandil’i başlarına yıkacaksınız? Biz sürekli bombalıyoruz. Tek bunlardan terörist kalmayıncaya kadar mücadelemiz devam edecek. Bu parlamento ve bu milletin paraları onların cebine girmemeli.