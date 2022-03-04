En obez Adana, en fit Erzurum

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4 Mart Dünya Obezite Günü kapsamında, 11. Ulusal Obezite Kongresi’nde konuşan Türkiye Obezite Araştırma Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan İlkova, “Obezite bir zamanlar yüksek gelir grubunun sorunları arasında gösterilirken, bugün artık orta ve düşük gelir grupları arasında arttığını görüyoruz. 1976’da 5-19 yaş arasındaki çocuklarda obezite sıklığı yüzde 4’ken, 2016’da bu sıklık yüzde 18’e çıktı. Bu artış erkek ve kız çocuklarında birbirine çok yakın” dedi. 11. Ulusal Obezite Kongresi Genel Sekreteri Prof. Dr. Fırat Bayraktar ise şu bilgileri verdi: “Dünyada obezitenin en sık görüldüğü yer ABD ve Meksika. Ülke olarak biz 2000’li yıllarda ilk 10’a girmiyorduk. Şimdi ise Avrupa birincisiyiz. Türkiye’de en fazla obez olan yer Adana, en az olduğu yer ise Erzurum.”

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DÜNYADA 1.9 MİLYAR FAZLA KİLOLU VAR

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 2016 verilerine göre obezite dünya genelinde 1975’ten bu yana 3 katına çıktı.

Dünyada 1.9 milyar fazla kilolu ve 650 milyon obeziteli yetişkin bulunuyor.

2030’a gelindiğine dünya nüfusunun yüzde 11’inin obez olacağı öngörülüyor.

Obezite ile ilişkili hastalıklar tüm dünyada her yıl 4.7 milyon insanın ölümüne neden oluyor. Bu, günde 13 bin insanın ölmesi demek. Bunun yarısı ise 70 yaşın altında.