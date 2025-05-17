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En mutlu gününde büyük talihsizlik: Disko topunun gelinin üstüne düştü

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#Kocaeli#Düğün#Disko Topu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2025 10:56

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir düğün salonunda disko topunun tavandan koparak dans eden gelinin üstüne düştüğü anlar kameraya yansıdı.

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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı mevkiinde bulunan düğün salonunda meydana geldi. B.M. (28) ve B.S'nin (28) kına gecesi için bir araya gelen misafirler büyük bir şok yaşadı.

Salonun içinde bulunan hareketli disko topu koparak gelin ve iki misafirin üzerine düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardında Kocaeli Şehir Hastanesi ve Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olaya ilişkin görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde gelinin dans ettiği anda disko topunun gelinin üstüne düştüğü görülüyor.

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#Kocaeli#Düğün#Disko Topu

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