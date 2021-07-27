En mutlu günleri kâbusa döndü! Antalya'da kır düğününde korkunç olay: 1 kişi hayatını kaybetti

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Olay, saat 21.00 sıralarında Aksu ilçesinde yer alan bir restoranın açık alanında yaşandı. Düğün esnasında henüz bilinmeyen nedenle alanda yer alan yaklaşık 15 metre uzunluğundaki ağaç devrildi. Çam ağacı, misafirlerin oturduğu masaların üzerine devrilirken, bu sırada masalarında bulunanlar ağacın gövde ve dallarının çarpması sonucu çeşitli yerlerinden yararlandı. Ağacın devrilmesi ihbarıyla olay yerine yaklaşık 10'a yakın ambulansın yanı sıra çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Düğüne davetli olarak gelen 20'ye yakın kişinin ufak sıyrıkları nedeniyle ayakta tedavileri yapılırken, 10 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan adı henüz öğrenilemeyen 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

YARALILARDAN BİRİ ÖLDÜ

Antalya'da, bir restoranın açık alanında düzenlenen kır düğününde ağacın devrilmesi sonucu yaralanan 10 kişiden durumu ağır olan Mustafa Ölmez (44) yaşamını yitirdi. Yaralılar Niyazi Ölmez, Güldeniz Ölmez, Umut Ayaz Ölmez, Fadime Ölmez, Ercan Ak, Özlem Başkaya, Fikret Uysal, Ramazan Solmaz ve Fatma Yener Arın'ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Yaralılardan Niyazi Ölmez'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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