En meşhur itfaiyeci Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç'a veda

ABDURRAHMAN Kılıç 1951 yılında, Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 10 çocuklu bir ailede dünyaya geldi. O yıllarda köylerinde öğretmenlerin kalacağı bir lojman yoktu. Köydeki öğretmenlerin tümünü babası muhtar olduğu için kendi evlerinde misafir ederlerdi.

Abdurrahman Kılıç’ı profesörlüğe taşıyan da öğretmenliğe olan ilgisi oldu. Küçük yaştaki büyük hayallerinin peşinden koşmak için ortaokul ve lise eğitimi nedeniyle köyünden ayrıldı.

BİLETÇİ, İŞÇİ, MÜHENDİS

Edebiyata öyle meraklıydı ki, Kahramanmaraş’ta okurken Sait Faik kendisine bir kitabını hediye olarak yollamıştı. Lise yıllarında okul harçlığı için otobüslerde biletçilik yaptı. Aynı zamanda üniversite sınavlarına da hazırlanıyordu. O yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü kazandı.

İstanbul’a geldikten sonra da yaşam onun için kolay olmadı. İlk işi TEKEL fabrikasında işçilikti. Ancak hayalleri ve hedefleri neredeyse sonsuzdu. Fabrikada işçilik yaparken aynı zamanda güneş enerjisinin nasıl verimli kullanılabileceğiyle ilgili araştırmalar yapıyordu.

HER ŞEY BURSLA DEĞİŞTİ

Abdurrahman Kılıç 1987 yılında genç bir mühendisken, Japonya’da düzenlenen bir yangın kursuna başvuru yaptı ve kabul edildi. Kendisini İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin başına taşıyan süreç de böylece başlamış oldu. İki yıllık kursun ardından Türkiye’ye dönen Abdurrahman Kılıç 1989 yılında İstanbul İtfaiyesi’nin başına geçti. İlk iş olarak İtfaiye Müzesi’ni kurdu, Türkiye Yangından Korunma Vakfı’nın temellerini attı.

‘HAYATTA 4 ASIM VAR’

İtfaiye kariyeriyle birlikte üniversitelerde öğretim üyesi olarak da ders vermeye başladı. Abdurrahman Kılıç o dönem verdiği bir röportajda kendisini, “Dört asım var: Atatürk, Mevlana, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre... Bu kişileri hem sever hem de yaşantılarından ve söylediklerinden kendime dersler çıkartırım” diye anlatmıştı.

Bir süredir gördüğü kanser tedavisi nedeniyle hayatını kaybeden Abdurahman Kılıç’ın (70) cenazesi, dün Zincirlikuyu Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

‘DERİN ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ’

ÖĞRETİM üyeliğinden emekli olan Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç’ın ölümünün ardından İTÜ Rektörlüğü başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda “Üniversitemize uzun yıllar hizmet etmiş, bilgi ve birikimleriyle iz bırakan emekli öğretim üyemiz Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kıymetli hocamıza Allah’tan rahmet kederli ailesine ve İTÜ camiamıza başsağlığı dileriz” denildi.

İstanbul İtfaiyesi de Abdurahman Kılıç’ın ardından başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, “İtfaiye teşkilatının gelişmesinde önemli katkılarda bulunan, 1989-1994 yılları arasında İstanbul İtfaiye Müdürü olarak görev yapan Prof. Dr. Abdurahman Kılıç’a rahmet, ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı dileriz” denildi.

AKADEMİK KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

1989-1994 yılları arasında İstanbul İtfaiye Müdürü olarak görev yapan Abdurrahman Kılıç’ın akademik kariyeri de başarılarla doluydu. 1969 yılında Kahramanmaraş Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi’nde 1974 yılında lisans ve 1976 yılında yüksek lisansını bitirdi. Yüksek lisansından sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Makine Fakültesi Isı Tekniği Kürsüsü’nde asistan olarak çalışmaya başladı. Güneş enerjisi konusundaki doktora çalışmasını 1982 yılında tamamladı. 1991 yılında Makine Fakültesi’nde doçent ve 1997 yılında aynı fakültede profesör oldu. Türkiye’de, ‘yangın güvenliği’ni ilk defa 1995 yılında üniversitede ayrı ders olarak açtı. Yangın yönetmeliğini çıkararak, yangını önleme ve söndürmeye bilimsellik kazandırdı.

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