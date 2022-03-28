En masum emanetler

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Rusya’nın Ukrayna'yı işgalinin ardından yetimhanede yaşayan bazı çocuklar ve siviller güvenlik nedeniyle trenle Polonya'ya tahliye edildi. Yethimhanelerdeki çocukların tahliyesi için Türkiye İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Göç İdaresi'nin Ukraynalı ilgili kurumlarla yaptığı görüşmeler sonrası, 159 yetim çocuk ve 26 bakım personelinin Türkiye'ye kabul edilmesi kararı alındı. Uçak dün saat 11.00 sıralarında Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Çocukları havalimanında Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ukrayna Antalya Konsolosu Emir Rustamov karşıladı. Yetim çocukların, ilk aşamada Antalya'da bir otelde kalacakları öğrenildi.

İKİNCİ GRUBU BEKLİYORUZ

Çocukları karşılayan Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, “Yetimhanelerdeki ilk grup çocuklar geldi. Hem Türk hükümeti hem de Ukrayna şirketleri yardımıyla burada bir otele yerleştireceğiz çocukları. Hem Türkiye’ye hem Türk hükümetine bu yardım için çok teşekkür ediyoruz. Bu gelen ilk grup ama biz ikinci grubu da bekliyoruz. Çocuklar Rus ordusunun bombaladığı veya bombalayabileceği şehirlerden gelecek” dedi.

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SAYI 2 BİNİ BULABİLİR

Daha fazla çocuğu ağırlayabileceklerini belirten Bodnar, “Ukrayna’da savaş olduğu sürece daha çok çocuğu burada ağırlayabiliriz diye düşünüyorum. Umarım çocuklar oradaki olaylardan hem de buraya gelirken yaşadıkları olaylardan kurtulur ve burada rahatlar. Ukrayna’daki yetimhanelerden yaklaşık 2 bin kişiyi ağırlayabiliriz diye ümit ediyorum. Çocuklar ilk etapta otellerde kalacak” diye konuştu.

TÜRKİYE'DE ÇOK İYİ HİSSEDİYORUZ

Türkiye’ye gelen çocuklar, işlemlerin ardından kalacakları otele gitmek için bekleyen otobüslere alındı. Kafilede yer alan 7 yaşındaki Sonya Horenko, havalimanından otobüse gidene kadar elindeki oyuncak ayısını bir an olsun bırakmadı. Çocuk otobüse bindikten sonra da oyuncağını sıkı sıkı tutu. Gelen çocukları, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün psikososyal destek personeli karşıladı. Çocuklar arasında bulunan down sendromlu bir kız çocuğu da yürürken elini tuttuğu personelin yanından ayrılmadı. Çocukların kalacağı otel ise güvenlik nedeniyle açıklanmadı.

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Çocuklardan Nikita, “Gayet iyiyim ve kendimizi iyi hissediyoruz. Polonya sınırını trenle geçtik. 3 saatlik uçak yolculuğuyla Antalya’ya geldik. Kendimizi Türkiye’de iyi hissediyoruz” dedi.





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’nin eşi Olena Zelenska’nın görüşmesinin ardından Ukrayna’daki yetim çocukların Antalya’ya getirildiği belirtildi. Savaşın ilk günlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’nin eşi Olena Zelenska görüştü. Bu görüşmede Zelenska, Emine Erdoğan’a Ukrayna’nın yetimhanelerindeki çocuklardan bahsederek Türkiye’nin yardımcı olmasını talep etti. Görüşmenin ardından Emine Erdoğan’ın girişimiyle çocukların savaştan zarar görmemesi için çalışma başlatıldı. Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği yetkilileri bakanlıklara bilgi verdi. Türkiye, Ukrayna’daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için yoğun çalışma yürütürken aynı zamanda yetim çocukların tahliyesi için de harekete geçti. Ardından çocuklar Polonya üzerinden Antalya’ya getirildi.