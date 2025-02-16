En lezzetli sanat

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Pastacılığa kazandırdıkları farklı boyutlarla şeker hamurundan birbirinden renkli, yenilebilir heykel ve figürler yapıyorlar. Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Artistik Sanat Dalları Milli Takım Şefi Ayça Gürler ile şeker sanatçısı Tuğba Yavaşça, eserlerini Antalya’daki bir fuarda sergiledi. 13 senedir şeker sanatçılığı ve pastacılıkla ilgilendiğini söyleyen Gürler, “Orantılıyor, ölçüleri çıkarıyor, renkleri karıştırıyor ve doku veriyoruz. İçi pasta olan tasarımlarımızda bozulma ihtimalini düşünerek süreyi daha kısa tutuyoruz. Sergi amaçlı tasarımlarımızda bu zamana kadar en büyük, kendi boyumda, altında kütüğüyle motorlu bir testere yapmıştım. Nemden koruduğunuz zaman bunları uzun süre saklayabiliyorsunuz” dedi.

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KESMEYE KIYAMAZSIN

Mesleğinde 14’üncü yılını doldurduğunu anlatan şeker sanatçısı Tuğba Yavaşça ise şunları söyledi: “Bir heykeltıraşın kille çalışması gibi bizim malzememiz de şeker hamuru. Örneğin burada bir robot teması üzerine çalıştık. Bu heykellerin kirpiğine kadar hepsi yenilebilir şeker. Biz lezzeti sanatla buluşturup göze hitap eden hoş görseller yapmak üzerine sanat icra ediyoruz. Birçok kişi kesmeye kıyamadığını ve saklamak istediğini söylüyor.”