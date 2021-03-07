En küçük sendelemede vatanı bize çok görürler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Şubat’ta başlayıp bugün ‘seçkin gözlemci günü’yle sona eren ‘Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatı’na katılan askeri personele İstanbul’daki Vahdettin Köşkü’nden videokonferans yöntemiyle seslendi. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

‘MİLLİ SİLAHLARI TEST EDİYORUZ’

“Bu yıl daha güçlü, kapsamlı, organize bir şekilde yapılan bu tatbikatta, sahip olduğumuz ileri teknoloji ürünü harp araçlarının, personelimiz tarafından kullanılmasını da izleme fırsatı buluyoruz. Böylece kahraman ordumuzun bilgi, yetenek ve becerilerini görme, değerlendirme varsa eksikliklerini giderme imkanına kavuşuyoruz. Uluslararası hukuka uygun olarak, eğitim amaçlı icra ettiğimiz tatbikatın fiili safhasını Ege ve Akdeniz’de gerçekleştirdik. Burada deniz kuvvetleri komutanlığımız, göğsümüzü kabartan, dosta güven, düşmana korku salan başarılı bir süreç yönetti.

‘GÜÇLÜ DONANMA ZORUNLULUKTUR’

Ülkemiz açısından güçlü donanmaya sahip olmak bir tercihten öte zorunluluk. Sadece ekonomik ve siyasi bakımdan değil, askeri ve savunma alanında da güçlü olmalıyız. Kendi vatandaşlarımız ve Kıbrıs Türk’leri başta olmak üzere bölgemizin her köşesindeki dostlarımızın haklarını korumak için buna mecburuz. Zira en küçük bir sendelemede, en ufak bir zafiyette bize üzerinde yaşadığımız şu vatan topraklarını bile çok göreceklerini biliyoruz. Son dönemde Suriye, Irak, Ege ve Doğu Akdeniz bağlamında tecrübe ettiğimiz hadiseler bize bu gerçeği bir kez daha hatırlatmıştır.

‘VATANIMIZI KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ’

Terör koridoru marifetiyle, Suriye sınırı boyunca kuşatıldığımız unutulmamalı. Menfaatlerimizi koruma kararlılığımızdan taviz vermedik. Ülkemizi Antalya sahillerine hapsetmeyi amaçlayan hukuksuz girişimleri akamete uğrattık. Sadece, ‘Hazır ol cenge, istersen sulhu salah (barış ve huzur istiyorsan savaşa hazır ol)’ diyen ecdadın rehberliğinde vatanımızı ve haklarımızı korumaya çalışıyoruz.”

BİTLİS ŞEHİTLERİNİ ANARAK BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis şehitlerini bir kez daha andı. Erdoğan, “Önceki gün Bitlis’te kaza kırıma uğrayan helikopterimizde şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Kahraman ailelerimizin ailelerine, yakınlarına, TSK’ya, aziz milletimize baş sağlığı diliyorum. Tedavileri devam eden askerlerimize de acil şifalar temenni ediyorum” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı TCG Oruçreis Barbaros sınıfı firkateynden dinledi.

Bakan Akar, TCG Oruçreis’te görevli kadın personeller ile bir araya gelerek Kadınlar Günü’nü kutladı.