En kritik zirve ‘verimli geçti’

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Karadeniz'in karşı kıyısındaki Soçi şehrine Türkiye saati ile (TSİ) 12.25 sularında MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşliğinde ayak basan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Vladimir Putin’le 13.20 civarında “Baçarov Ruçey” konuk evinde buluştu. Tercümanlar eşliğinde kameraların karşısına geçen liderler olumlu mesajlar verdi.

PUTİN: TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ SÜRÜYOR

Görüşmenin ev sahibi olarak ilk konuşmayı yapan Putin, Suriye ve Libya konuları dahil, Türkiye ile uluslararası arenada işbirliğinin başarıyla sürdüğüne dikkat çekti. Pandemi nedeniyle 1.5 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yüz yüze görüşemediklerini söyleyen Putin, buna rağmen sürekli temas halinde olduklarını belirtti ve şunları söyledi: “Sayın Başkan, davetime olumlu yanıt vererek bizi ziyaret ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. Dünyayı saran koronavirüs salgını iki yıla yakın süre yüz yüze görüşmemize engel oldu, ancak biz bu süre zarfında da aramızdaki temasları sürdürdük. Ele alacağımız bir dizi konu var. Görüşmelerimiz her zaman pürüzsüz geçmiyor. Hatta kimi zaman çok zorlu ve çetin geçtiğini söyleyebilirim. Tabii nihayetinde ülkelerimiz karşılıklı ödünlerle milli çıkarlarına uygun çıkış yolları bulmayı artık öğrendi. İşbirliğimiz, uluslararası arenada başarılı bir şekilde sürüyor. Burada hem Suriye hem de Libya ile ilgili tutumlarımızı kastediyorum. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırda Rus-Türk ateşkesi kontrol merkezi aktif bir şekilde çalışıyor. Bu işbirliğimiz hem ateşkesin sağlanmasında hem de ilerideki daha sağlam kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik önemli bir unsurdur. İkili ticari ilişkilere gelince salgın yüzünden geçtiğimiz yıl daralan ticaret bu yıl rayına oturuyor. Sıraladığım tüm bu konuları sizinle yüz yüze ele almaktan memnuniyet duyuyorum. Hoş geldiniz.”

ERDOĞAN: SURİYE’DE BARIŞ İLİŞKİMİZE BAĞLI

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Putin’in giriş konuşmasından sonra sözü alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de barışın tesis edilmesinin Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilere bağlı olduğunu söyledi: “Sıcak kabul için teşekkür ediyorum. Sizinle yüz yüze görüşmeyi gerçekleştirmekten çok memnunum. Siyasi, ekonomik, askeri, ticari alanlarda Türkiye-Rusya ilişkileri çok farklı şekilde kendini gösteriyor. Ticaret hacminde kısmi bazı iniş çıkışlar olsa da gayet iyi durumda. Ben daha da iyi bir konuma geleceğine inanıyorum. Turizmde Rus dostlarımızın Türkiye’yi tercihinden dolayı minnettarız. Ayrıca sizin de bahsettiğiniz gibi Akkuyu’yu ziyaret ettim. Aldığım bilgilere göre önümüzdeki yıl ilk reaktörün açılışı gerçekleşecek. Bir diğer mesele savunma sanayiinde birlikte attığımız adımlar konusu. Bunu da ayrıca şimdiki temasta konuşmamızda fayda var. BM Genel Kurulu’nda da hep bize bazı konuları özellikle sordular (S-400 konusu). Biz de onlara zaten gereken cevabı verdik. Attığımız adımlardan geri dönmemiz mümkün değil. Özellikle şuna inanıyorum yani bizim Türkiye-Rusya ilişkilerinde her geçen gün çok daha güçlenerek devam etmemizde çok büyük faydalar var. Suriye ile ilişkili birlikte attığımız adımlar da büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı.”

2 SAAT 45 DAKİKA BAŞ BAŞA GÖRÜŞME

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Bu konuşmaların ardından 2 lider baş başa görüşmeye geçti. Görüşme 2 saat 45 dakika sürdü. Zirve sonrası Erdoğan ve Putin ortak açıklama yapmadı. Putin zirve sonrası Erdoğan’ı uğurlarken, “Ziyaret için teşekkür ederim. Görüşme çok yararlı ve kapsayıcı geçti. Temasta olacağız” ifadelerini kullandı. Erdoğan da sosyal medya hesabından Soçi ziyaretini “Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi’den ayrıldık” sözleriyle değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’ya gerçekleştirdiği günübirlik ziyaretin ardından özel uçak “TC-TRK” ile dün saat 18.25’te Ankara’ya geldi. Erdoğan’ı, Esenboğa Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer karşıladı.

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ERDOĞAN’LA GÖRÜŞMEK İÇİN KARANTİNAYI BİTİRDİ

Zirve öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze görüşmenin planlandığı gibi yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Putin’in Erdoğan ile yüz yüze görüşmeye büyük önem verdiğinin altını çizen Kremlin’den, “Başkan Putin yakın çevresinde koronavirüs vakaları gözlendiği için 2 haftadan bu yana karantinadaydı. Türkiye lideriyle buluşmak için karantinaya son verdi” açıklaması geldi.

‘ANTİKORUN KAÇ’ MUHABBETİ

Putin, görüşme sonrasında devlet başkanlığı rezidansının önünde uğurlama yaparken Erdoğan ile bir süre ayak üstü sohbet etti. Yanında çalışan 30 kadar kişinin COVID olduğunu, buna rağmen kendisine bir şey olmadığını anlatan Putin, antikorunun çok yüksek olduğunu söyledi. Bunun üzerine Erdoğan, “Antikorun kaç” diye sordu, Putin de 15 veya 16 olduğunu ancak tam hatırlamadığını dile getirdi.

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PUTİN: BİR DAHAKİNE SPUTNİK AŞISI OL

Erdoğan’ın bu miktarın oldukça düşük olduğunu, kendisinin antikor sayısının 1000’in üzerinde olduğunu söylemesi üzerine Putin, hesaplamalarındaki farklılıktan dolayı bu rakamların değişik olduğunu, kendisinin yüksek antikor sahibi olduğunu yineledi ve “Benim antikorum yüksek. Virüs kapan kişi ile gün boyu beraber olmamıza rağmen hasta olmadım” dedi. Putin’in Erdoğan’a 3’üncü dozu Rus Sputnik aşısı olmasını tavsiye etmesi üzerine Erdoğan, “Onu ben de BioNTech olarak aldım” cevabını verdi. Putin de bunun üzerine bir dahaki sefere Sputnik yaptırmasını önerdi.

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PESKOV: KIRIM GÜNDEMDE YOK

Soçi liderler zirvesinde Kırım konusunun Rusya tarafından gündeme getirilip getirilmeyeceği sorusuna Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan “Hayır” cevabı geldi. Putin’in Kırım meselesini Erdoğan’ın önüne koymayacağını vurgulayan Peskov, “Kırım, Rusya ile Türkiye ilişkilerini ilgilendiren bir konu değil. Bu yüzden zirvede Rus tarafınca gündeme taşınması söz konusu olmayacak. Bu konuda sadece Rusya lideri Putin’in Türkiye Cumhurbaşkanı’nı defalarca Kırım’a davet ederek oradaki durumu kendi gözleriyle görmesi önerileri vardı” açıklamasını yaptı.