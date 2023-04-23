En kritik soru cevapsız kaldı

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Raporda, Dina’nın uyuşturucu madde kullanmadığının tespit edildiği belirtildi. Adli Tıp raporunda otopside boyun bölgesinde elle boğulma izine rastlanılmadığı yer alırken, pantolonunun fermuar kısmının yırtık olduğundan bahsedilse de genç kızda cinsel saldırı izine rastlanılmadığı kaydedildi. Ölüm olayının suda boğulma şeklinde meydana geldiğinin kabulü gerektiği yazılan raporda, suda meydana gelen ölümün birinin ya da birilerinin etkisiyle mi olduğu belirlenemedi. Genç kızın ölümünün cinayet mi, kazara mı veya intihar mı olduğu sorularına yanıt verilemezken, 9 uzmanın oybirliğiyle cevapların adli tahkikat sonucu ortaya çıkarılmasının uygun görüldüğü belirtildi.



RAPORA İTİRAZ EDECEK



Gabon Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Dinabongo’nun ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, Adli Tıp raporunun bu şekliyle soruşturmaya veya yargılamaya fayda sağlamayacağını belirterek rapora itiraz edeceklerini belirtti.



