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En kritik soru cevapsız kaldı

Güncelleme Tarihi:

#Karabük#Dina#Rapor
En kritik soru cevapsız kaldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2023 07:00

KARABÜK’te, Filyos Çayı’nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga (17) için İstanbul Adli Tıp Kurumu 1’inci İhtisas Kurulu’nun hazırladığı otopsi raporu ortaya çıktı.

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Raporda, Dina’nın uyuşturucu madde kullanmadığının tespit edildiği belirtildi. Adli Tıp raporunda otopside boyun bölgesinde elle boğulma izine rastlanılmadığı yer alırken, pantolonunun fermuar kısmının yırtık olduğundan bahsedilse de genç kızda cinsel saldırı izine rastlanılmadığı kaydedildi. Ölüm olayının suda boğulma şeklinde meydana geldiğinin kabulü gerektiği yazılan raporda, suda meydana gelen ölümün birinin ya da birilerinin etkisiyle mi olduğu belirlenemedi. Genç kızın ölümünün cinayet mi, kazara mı veya intihar mı olduğu sorularına yanıt verilemezken, 9 uzmanın oybirliğiyle cevapların adli tahkikat sonucu ortaya çıkarılmasının uygun görüldüğü belirtildi.

RAPORA İTİRAZ EDECEK

Gabon Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Dinabongo’nun ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, Adli Tıp raporunun bu şekliyle soruşturmaya veya yargılamaya fayda sağlamayacağını belirterek rapora itiraz edeceklerini belirtti.

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#Karabük#Dina#Rapor

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