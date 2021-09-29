En kritik Soçi Zirvesi

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Erdinç Çelikkan-Nerdun Hacıoğlu-Karadeniz’in karşı kıyısındaki Soçi, bugün bir kez daha önemli bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin baş başa zirve görüşmesinde bir araya geliyor. 2 liderin 7 ay sonra ilk defa görüşecek olması tarafların diyaloğa verdikleri öneme işaret ediyor. ABD ile Türkiye arasında soğuk rüzgârların estiği ve İdlib başta olmak üzere Suriye’deki saldırıların tırmandığı bir dönemde yapılması da zirveyi kritik hale getiriyor.

BİR NUMARALI GÜNDEM İDLİB

Rusya ile Türkiye liderlerinin buluşması öncesinde gündemle ilgili açıklama yapan Rus tarafı, Soçi’deki bir numaralı konunun Suriye ve özellikle İdlib çatışmasızlık bölgesi olacağını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov İdlib meselesine işaret ederek, “Yaklaşık iki yıl önce yine Soçi’de Rusya ile Türkiye liderleri arasında Suriye’nin İdlib çatışmasızlık bölgesinde teröristlerle ılımlı muhaliflerin birbirinden ayrıştırılması için özel bir anlaşma yapmıştık. Şimdi yine Soçi’de yapılacak Putin-Erdoğan zirvesinde Türkiye’nin üzerine aldığı sorumlulukları nasıl yerine getirdiği ele alınacak. Anlaşma maddelerinin çok yavaş hayata geçirildiği de bariz bir gerçek” açıklamasını yaptı.

KARABAĞ, LİBYA VE AFGANİSTAN...

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İki liderin görüşmesinde Afganistan ve Libya’daki gelişmelerin yanı sıra Dağlık Karabağ’daki son durum da gündeme gelecek. Soçi zirvesinde bir diğer önemli gündem maddesi de Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkiler olacak. Başta enerji alanında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar olmak üzere, ticaret ve savunma alanında atılabilecek olası adımlar da değerlendirilecek. Görüşmede iki ülke ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda yapılabilecek çalışmalar ele alınacak.

MOSKOVA’DAN KIRIM SİTEMİ

29 Eylül Soçi zirvesi hakkında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da açıklamalar yaptı. Rossiya-1 TV kanalına çıkan Peskov’un “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Kırım ile ilgili kullandığı ‘Rusya ilhakı’ ifadesi Soçi zirvesi öncesi pek yerinde olmadı. Kırım konusunda zaten Türkiye ile görüşlerimizin çakışmadığını biz de kabul ediyoruz. Ancak sonuç olarak Türkiye’nin Kırım yaklaşımı, Soçi zirvesinde ele alınacak konulara gölge düşürmeyecek. Rusya ile Türkiye arasında çok yönlü ortaklık ilişkisi olduğu için liderlerin ele alacağı bir dizi farklı konu olacak. Bunlardan biri şüphesiz Suriye meselesi. Zamanında Putin ile Erdoğan ciddi siyasi irade ortaya koyarak İdlib mutabakatını imzaladı. Ancak İdlib bölgesinde faaliyetlerini sürdürmeye devam eden teröristler, ciddi güvenlik tehdidi yaratmaya devam ediyor. İdlib bölgesinde bu durum daha fazla sürdürülemez” demesi dikkat çekti.