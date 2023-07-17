En kıymetli emanetler! Depremin en ağır bilançosu: 3 bin 500 çocuk yetim

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Türkiye, 6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan iki depremle sarsıldı. Deprem Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman başta olmak üzere 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Asrın felaketi olarak anılan depremde 50 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti. Şehirler yıkıldı, bazı bölgeler adeta haritadan silindi. Depremde en büyük dramı ise çocuklar yaşadı.

2500’Ü DEPREM BÖLGESİNDE

Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman başta olmak üzere deprem bölgesinde 3 bin 500 çocuk ya annesini ya babasını ya da her ikisini enkaz altında bıraktı. Yetim ve öksüz kalan 3 bin 500 depremzede çocuğun 2 bin 500’ü halen deprem bölgesinde birinci derecedeki akrabalarının yanında yaşarken, 1000’e yakın çocuk diğer illerdeki birinci derecedeki akrabalarının yanına gönderildi.

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40’I DEVLET KORUMASINDA

Enkaz altından çıkarılan refakatçisi (ailesi-yakını) olmayan 1914 depremzede çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca kayıt altına alındı. Yapılan kimlik belirleme çalışmalarının ardından bu çocuklardan 1850’si ailesine veya birinci derecedeki akrabalarına teslim edildi. Hastanelerdeki tedavileri tamamlanan 40 depremzede çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kuruluşlara yerleştirilerek devlet korumasına alındı.

BİRİ YENİ AİLESİNDE

Depremzede bir çocuk evlat edindirilirken iki depremzede çocuk koruyucu aile yanına yerleştirildi. Halen hastanelerde altı depremzede çocuğun tedavisi devam ediyor. 15 depremzede çocuk ise hastanede tedavisi devam ederken hayatını kaybetti.

DEPREMİN ‘ÇOCUK’ YIKIMI

- 3 bin 500 çocuk ya annesini ya babasını ya da her ikisini kaybetti.

- 2 bin 500 yetim çocuk Deprem bölgesinde yaşıyor.

- 1000 çocuk diğer illerdeki birinci derece akrabalarına gönderildi.

- Aile Bakanlığı’nca 1914 çocuk kayıt altına alındı.

- 1850 çocuk ailelerine teslim edildi, 40 çocuk devlet korumasına alındı.

- Depremzede bir çocuk evlatlık verildi, iki çocuk koruyucu aile yanında.

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HER TÜRLÜ DESTEK VERİLİYOR

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere Türk Kızılay gibi kuruluşlarla birlikte yetim ve öksüz kalan depremzede çocukların durumları periyodik olarak takip ediliyor. Çocuklara psikososyal dahil gerekli her türlü destek veriliyor. Türk Kızılay da yetim harçlığı, burs öğrenim desteği (kırtasiye tablet gibi), etkinlik desteği, kariyer planlama desteği gibi destekler sağlıyor.