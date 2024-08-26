En iyi üniversiteler peşinde

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EYYÜP Taşçı, lise eğitimini 2019 yılında Adana Fen Lisesi’nde tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi’ne yerleşti. Üniversitenin elektrik ve elektronik mühendisliği ile matematik bölümlerinden çift ana dal yaparak mezun olan 23 yaşındaki Taşçı, akademisyen olmaya karar verdi. Şimdi Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nde (California Institute of Technology - CALTECH) 5 yıl sürecek eğitimine hazırlanan Taşçı, başarıya giden yolculuğunu şöyle anlattı:

“Üniversitede ikinci sınıfa geldiğimde staj yapmak için yurtdışındaki birçok araştırma merkezine başvurdum. O yıl Covid-19 dönemine denk geldiğim için Boston Üniversitesi’ndeki bir projede online olarak staj yaptım. Sonraki yıl pandemi dönemi sona erdi ve aynı üniversitede stajyer araştırmacı olarak görev aldım. O dönem hem projedeki araştırma tamamlandı hem de bu çalışmalarla ilgili bir bilimsel makale hazırladık. Bu da akademik kariyerime büyük bir avantaj sağladı. Bütünleşik doktora yani hem yüksek lisansı hem de doktora eğitimini yapmak için yurtdışında Princeton, Cornell, MIT, UCLA, Stanford ve California Institute of Technology (CALTECH) gibi 11 üniversiteye başvurdum.

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ÜSTÜNE PARA ALACAK

Onların arasında Cornell, MIT, UCLA ve CALTECH olmak üzere toplam 8 üniversite beni kabul etti. Ancak ben eğitimimi CALTECH’te sürdürmek istedim. Çünkü CALTECH’te çalışacağım alan ve hocanın çalışmalarım için daha doğru olacağını düşündüm. CALTECH’te normalde yıllık 69 bin 900 dolar yani 2 milyon 376 bin 725 lira ödeyerek eğitim alınabiliyor ancak ben tam burslu yani hiçbir ücret ödemeden eğitimimi sürdüreceğim. Bunun yanı sıra okul finansal olarak beni destekleyecek ve yıllık 46 bin 406 dolar, yani 1 milyon 577 bin 931 liralık burs ödemesi yapacak.

GELECEĞİN DE İHTİYACI

Çalışacağım alan bilgiyi ya da veriyi tüm boyutlarıyla ele alıyor. Örneğin WhatsApp üzerinden bir fotoğraf gönderdiğimizde bu fotoğraf sıkıştırılıyor, yani karşı tarafa en hızlı ve kaliteli şekilde gönderilmek üzere hazırlanıyor. Çalışacağım alan da verinin sıkıştırılması üzerine matematiksel yöntemleri geliştirmek hakkında olacak. Ayrıca bu yöntemler yapay zekâda kullanılan makine öğrenmesi için de kullanılıyor. Bu hem çağımızda hem de gelecekte önem kazanan alanlardan biri. Dijital dünyanın ihtiyaçlarına cevap verecek bilgi aktarım teorileri üzerine çalışmalarımı ve araştırmalarımı yapıp akademisyen olarak görev almayı planlıyorum.”